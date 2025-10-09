Atacan a piedras y palos a policía de tránsito por inmovilizar una moto en Barranquilla

Toda una gresca se registró en pleno centro de Barranquilla, donde un policía de tránsito fue atacado por varias personas que le lanzaron piedras y palos, y lo obligaron a salir corriendo del lugar tras una discusión que sostuvo el uniformado con un motociclista.

La alteración comenzó cuando el policía ordenó la inmovilización de una motocicleta al conductor Michael Brochero Schoonewolff, empleado de un local comercial y quien incurrió en una infracción al transitar por el centro de la ciudad en su vehículo, siendo que está prohibida la circulación de motos en esta zona.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el conductor “omitió la orden, tornándose agresivo e intentando agredir (al uniformado)” por esta inmovilización. Fue entonces cuando “ciudadanos que se encontraban cerca al lugar también intervinieron agrediendo y lanzando objetos contundentes”.

El conductor reconoció a la Policía que cometió una infracción, pero que no fue agredido por el uniformado. Al mismo tiempo informó que a la mujer que se observa tirada en el suelo, en la grabación de un video aficionado, “la habría empujado otro particular que intentaba agredir al uniformado”, y no que ella fue atacada por el agente, como se especuló en redes sociales.



Convocan marcha

A raíz de esta situación, la Veeduría Ciudadana Visión Vital anuncia que para los próximos días realizarán una marcha por parte de varios actores viales para exigir una mejor implementación y manejo de los puestos de control por parte de la Policía.

Mario Martínez, quien preside esta veeduría, denuncia que ya son varios los casos de agresión y maltratos registrados por parte de policías de tránsito y que, inclusive, el año pasado una mujer en estado de embarazo fue agredida por un agente.