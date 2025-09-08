Indignación en Cartagena por suboficial de la Armada que agredió a un perro; lo capturaron

Un violento ataque a un perro de compañía, un labrador de seis años, en el barrio Los Corales, al suroriente de Cartagena, ha desatado gran indignación en la capital de Bolívar.

De acuerdo a información revelada por las mismas autoridades, el responsables del repudiable ataque es un suboficial de la Armada Nacional, que habría agredido con un cuchillo durante la mañana de este domingo al animal, en hechos que son investigados, y que al parecer, involucran a otro perro que sería la mascota del militar.

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, explicó que el perro recibe atención especializada en un centro veterinario, donde se encuentra en cuidados intensivos.

“Tan pronto se conoció el caso, de manera inmediata fue activada la Ruta de Atención contra el Maltrato Animal y, desde el lugar de los hechos hasta el posterior traslado del canino a un centro veterinario, un equipo conformado por psicólogos, veterinarios y abogados ha brindado todo el acompañamiento de rigor pertinente”, indicaron.

Mientras tanto, la Policía, por su parte, confirmó la captura del presunto agresor.

“Las patrullas, al llegar al lugar, encuentran a Toby, este canino que presenta unas heridas por arma blanca, y gracias a la rápida reacción de nuestros uniformados logran la captura del presunto agresor. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones pertinentes”, detalló el coronel Alejandro Salgado, comandante de Distrito de la Policía en Cartagena

En un comunicado, la Armada rechazó el comportamiento del tripulante, y anunciaron su apoyo para el avance de la investigación.

“Esta fuerza promueve el respeto y buen trato hacia los animales, por lo que rechaza categóricamente cualquier acto de violencia en contra de estos. Además, reitera que este tipo de conductas no representan los principios ni valores de quienes integran la Institución Naval”.