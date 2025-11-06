En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Ingresos de Tecnoglass aumentaron 9.3 % en tercer trimestre, pese a aranceles de USA

Ingresos de Tecnoglass aumentaron 9.3 % en tercer trimestre, pese a aranceles de USA

Christian Daes, Director de Operaciones de Tecnoglass, destacó “un nuevo nivel récord de backlog de $1,3 mil millones de dólares, lo que brinda una excelente visibilidad”.

