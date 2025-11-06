Ingresos de Tecnoglass aumentaron 9.3 % en tercer trimestre, pese a aranceles de USA

“Resultados excepcionales” reporta la empresa barranquillera Tecnoglass al cierre del tercer trimestre de 2025, en lo que respecta, entre otras, a ingresos récord y al continuo aumento de participación tanto en el segmento residencial como en el multifamiliar o comercial.

En este periodo, los ingresos totales de la compañía líder en la producción de ventanas “aumentaron 9,3% a un récord de $260,5 millones de dólares, comparado con $238,3 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior”.

A su vez, “los ingresos del segmento multifamiliar/comercial crecieron 14,3% interanual, impulsados por actividad orgánica en mercados clave y, en menor medida, por la adquisición de activos de Continental Glass en marzo”, según informó Tecnoglass.

Agrega que “los ingresos del segmento residencial unifamiliar aumentaron 3,4% interanual, como resultado de iniciativas de precios previamente implementadas, mayores participaciones de mercado derivadas de la expansión geográfica y una oferta de productos más amplia”.



“Los beneficios iniciales de nuestras iniciativas de precios en el segmento residencial están materializándose según lo planeado, ayudando a compensar los mayores costos del aluminio, ciertos aranceles y la apreciación de la moneda local, al tiempo que mantenemos márgenes líderes en la industria. A pesar de las dificultades cambiarias y una mezcla de ingresos menos favorable, logramos mantener una rentabilidad muy sólida y generamos un fuerte flujo de caja gracias a una ejecución operativa disciplinada”, manifestó José Manuel Daes, Director Ejecutivo de Tecnoglass.

Del mismo modo, Christian Daes, Director de Operaciones de Tecnoglass, destacó “un nuevo nivel récord de backlog de $1,3 mil millones de dólares, lo que brinda una excelente visibilidad” del portafolio multifamiliar y comercial de la compañía hasta 2026.

“La apertura de nuestro showroom en California durante el cuarto trimestre representa un hito importante en nuestra estrategia de expansión en la Costa Oeste, donde ya observamos un alentador impulso en los pedidos, y seguimos avanzando en el estudio de factibilidad para una nueva planta totalmente automatizada en Florida”, dijo.