Intenso oleaje volcó lancha en San Andrés: autoridades restringieron acceso a bañistas

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las Islas Cayos del Norte y el Golfo de Urabá nuevamente serán golpeados por el tránsito de un frente frío que desciende desde el Golfo de México hacia el noroeste del mar Caribe, lo que ocasionará vientos hasta por 40 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros de altura entre el 6 y el 9 de febrero.

Como consecuencia de esto, se presentó una emergencia este jueves, pues una marea súbita provocada por la influencia del frente frío prácticamente volteó una embarcación que estaba llevando a una decena de turistas al parque Jhony Cay, en San Andrés. Las fuertes olas golpearon la lancha mientras los turistas intentaban bajarse, quedando esta al vaivén de un oleaje que los cubría. Estas personas gritaban pidiendo ayuda, pues resultó inevitable que se impactaran con la misma embarcación.

Varias personas corrieron a auxiliarlas, sin embargo, fue la pericia de estas personas las que finalmente les permitió colocarse a salvo. Debido a esto, varias personas pidieron apoyo para poder salir del cayo, lo que requirió la intervención de la Dimar, quienes en una unidad especial evacuaron a los bañistas y restringieron el ingreso al sector.

Sin embargo, los fuertes vientos en la isla también ocasionaron daños en el estadio de béisbol infantil Eduardo Castro, el cual terminó sin techo y con varias afectaciones en su infraestructura.



"Las fuertes brisas que están azotando a la región tuvimos el desplome de un sector del estadio. Ya nos reunimos con la Secretaría de Infraestructura, el comandante del cuerpo de Bomberos para evitar riesgos de que se siga destruyendo y que genere alguna afectación o algo. Se va a retirar. Estamos proponiendo igualmente el desmonte de la estructura porque está en muy mal estado para que no vayamos a tener una desgracia. El escenario va a quedar cerrado", contó Charles Carreño, secretario de Deportes de San Andrés.

Se prevé que se presenten vientos entre 31 y 40 km/h, y alturas significativas de ola que oscilarán entre 2.5 y 3.1 metros.

Fuertes vientos por segundo frente frío que azota al Caribe volaron el techo del estadio infantil de béisbol de San Andrés. Las autoridades trabajan para desmontar toda la estructura, mientras que el escenario quedará cerrado hasta nueva orden. #VocesySonidos pic.twitter.com/HOxUAePUZW — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 6, 2026