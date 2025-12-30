Jorge Alfonso López, hijo de 'La Gata', saldrá con libertad condicional por orden de una juez

En una polémica decisión la juez Carmen Luisa Terán ordenó conceder libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, quien desde junio de 2024 permanece en prisión domiciliaria por enfermedad grave e incompatible con el régimen carcelario, según un dictamen de medicina legal.

La juez sexta de ejecución de penas y medidas de Barranquilla indicó que Alfonso López, el pasado 16 de diciembre cumplió las 3/5 partes de la pena, tras haber sido condenado a 29 años por ordenar el asesinado del periodista Rafael Enrique Prins quien denunció actos de corrupción cuando él era alcalde de Magangué en el año 2005.

Sumado a esto, la juez detalló que la Penitenciaría El Bosque calificó la conducta del condenado como “buena y ejemplar”, realizando redenciones de penas con trabajo y estudio.

El lugar de arraigo del hijo de ‘La Gata’, seguirá siendo la misma mansión en la que actualmente cumple con detención domiciliaria, la cual está ubicada en la Calle 59 B con la carrera 86, norte de Barranquilla.



Alfonso López fue obligado a pagar un poco más de 95 millones de pesos por los perjuicios ocasionados a la familia de la víctima, sin embargo, a la fecha no se conocen herederos del periodista asesinado por lo que el juzgado ordenó “realizar emplazamiento, de acuerdos a los términos señalados en el CGP, de los que se crean con derechos para recibir el pago de perjuicios morales, cancelados por el señor Jorge Luis ALfonso López e inicien las acciones legales pertinentes para el pago del mismo”.

La jueza Carmen Terán fue la misma que le otorgó prisión domiciliaria por razones de salud al condenado empresario Carlos Mattos.