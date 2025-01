Joven boxeadora de Sucre perdió su pierna tras un trágico accidente en Cartagena

Clarena Julio Pitalua, de 31 años, pasó de la gloria a la tragedia en menos de seis meses, luego de perder una de sus piernas tras ser víctima de un fuerte accidente de tránsito cuando volvía de ayudar en el trabajo a su madre, una conocida vendedora de pescados en Cartagena .

La oriunda de San Onofre, Sucre, estaba a las puertas de lo que sería su primera contienda internacional en este 2025, esto luego de ganar por nocaut en su última pelea en Tolima contra Omaira Suárez, sin embargo, eso ya no podrá suceder luego de la amputación en la pierna izquierda que le realizaron la semana anterior.

Aún bajo estricta observación médica en la capital de Bolívar, Clarena contó a Blu Radio todos los detalles de lo sucedido.

“Lamentablemente el carro me partió la pierna. Los médicos estaban haciendo hasta lo imposible por salvarla, pero no se pudo porque ya no tenía hueso. Fue muy dura la decisión que tomé. Sin embargo, tuve que hacerlo. No hubo opción. Tengo cinco niños, soy la madre y el padre a la vez para ellos. Era la persona que les buscaba el pan de cada día y ahora estoy aquí”, contó con tristeza.

De acuerdo a lo relatado, ambas (Clarena y su madre) iban cruzando una calle el pasado 22 de diciembre y ella fue embestida por un carro que quiso sobrepasar a toda velocidad a otro vehículo. Hasta el momento no han sabido nada del conductor.

“No sé si iba bajo los efectos del alcohol (el conductor del vehículo involucrado). Recibí el impacto y no me acuerdo de más nada. Sé que el muchacho se escapó y hasta ahora no se ha reportado para más nada”, reveló Pitalua.

Clarena desde los 18 años ama y vive del boxeo, deporte del que se enamoró en su población natal cuando veía a otras personas practicándolo. Ese, hasta estos momentos, fue su sustento. Por eso, en su mente aún no rondan ideas de lo que debería hacer ahora que tendrá que abandonarlo.

La Federación Colombiana de Boxeo ya está enterada de la situación y planea realizar un evento en el que se recauden fondos para su sostenimiento. Asimismo, le donarán las muletas que necesitará a su salida del centro asistencial. Ahora bien, familiares y amigos realizan una campaña para todos los interesados en ayudarla.