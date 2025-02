Joven de 23 años lleva cuatro meses desaparecido en Barranquilla; su familia teme lo peor

Por cielo y tierra es buscado por sus familiares Leonardo Andrés Alvarado Barros, un joven de solo 23 años que reside en el tradicional barrio Las Flores de Barranquilla , pero que desde el pasado 17 de octubre del año anterior salió de su vivienda para nunca volver.

Leonardo le comentó a sus cercanos que se dirigía a resolver unos problemas que tenía en la fundación de su primo, en el corregimiento de Caracolí, Atlántico. Sin embargo, ocho días después que solicitó vía telefónica que le llevarán algo de ropa, en el mismo sitio les manifestaron a sus familiares que no se había acercado hasta el lugar.

Uno de sus allegados, quien además pidió reserva de su identidad por seguridad, le dijo a Blu Radio que los últimos reportes indican que, al parecer, está muerto.

“Le soy sincera, cuando este domingo (9 de febrero) me enteré de que supuestamente estaba en Medicina Legal pensé que se me había acabado la agonía y el desespero de saber dónde estaba. Muchos han desaparecido y nunca lo han encontrado, ahora sigo con la incógnita de dónde puede estar y como está. No obstante, presiento que no está vivo, aunque eso sea lo último en lo que quiera pensar”, aseguró inicialmente.

Asimismo, las autoridades investigan unas presuntas amenazas con jóvenes que, supuestamente, harían parte de una banda delincuencial.

“Nos dijeron que supuestamente lo habían matado ahí en Caracolí, pero fuimos hasta allá y no fue así. Como te digo, seguimos con la incógnita de que no sabemos dónde está. A él nos lo habían amenazado aquí (en Las Flores), entonces no estamos enterados si fue que lo desaparecieron en Caracolí o en algún otro lado”, agregó el familiar.

Sus allegados y amigos solo quieren volverlo a ver. Por el contrario, de ser cierto que no tiene vida, quisieran darle cristiana sepultura.

En la circular de la Fiscalía utilizada para su búsqueda se especifica que “Leonardo mide 140 centímetros de estatura aproximadamente, es de contextura delgada, piel blanca, cabello corto liso de color castaño claro, ojos pequeños de color miel claros, nariz fileña, boca pequeña, labios delgados y tiene un tatuaje en su brazo derecho con la figura de un cuadro con una cruz dentro y el nombre de Juan”.

Así también, portaba un “suéter color blanco tipo polo con bermuda de jean color azul claro talla 16 y tenis de tela color blanco talla 36, suela blanca marca Adidas”.

De obtener información, piden comunicarse al teléfono 322-5089 ext 50351 celular 302-272-7494 o trasladarse a la calle 53B #46-50 Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Barranquilla, primer piso edificio Nelmar.