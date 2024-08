Juez de Barranquilla absolvió al empresario Julio Gerlein en caso de Aida Merlano

En un fallo de primera instancia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, absolvió este jueves al empresario Julio Gerlein Echeverría, de la acusación que se le había hecho por presuntamente hacer parte de una red de corrupción electoral, por la que la exsenadora Aida Merlano Rebolledo ya fue condenada.

El empresario había sido acusado de los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, en el marco de las elecciones al Congreso del año 2018.

Gerlein fue señalado en el proceso de haber entregado millonarias sumas de dinero para financiar la campaña de Aida Merlano, capturada ese año en una operación que se denominó ‘La Casa Blanca’.

El abogado Jaime Lombana, quien ejerció la defensa de Julio Gerlein, indicó que durante la audiencia de lectura de sentido de fallo, el juez consideró entre otras cosas, que no existía un elemento que cumplieran el nivel probatorio para llegar a una condena.

“Después de muchos años de prácticas probatorias donde ningún testigo dijo haber visto a Julio haciendo parte de la organización criminal, un juez le dio el sentido de fallo absolutorio de la acusación que se le había hecho al ingeniero. En el sentido del fallo determina que no se probó que el ingeniero Julio Gerlein hubiera hecho un acuerdo criminal con la familia Char, que no se probó que el ingeniero hubiese estructurado una organización criminal de compra de votos y qué hubo declaraciones contradictorias y además no existía un elemento que cumpliera el nivel probatorio para una sentencia condenatoria”, dijo Lombana.

Ahora el empresario deberá esperar una nueva audiencia programada para el próximo 9 de septiembre donde el juez dará a conocer la sentencia, por cuanto la decisión podría ser apelada.