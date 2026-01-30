En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / La Contraloría abre indagación preliminar por retrasos en la Gran Vía en Barranquilla

La Contraloría abre indagación preliminar por retrasos en la Gran Vía en Barranquilla

El anuncio lo hizo el vicecontralor General, Carlos Mario Zuluaga, durante un recorrido que hizo este viernes. El funcionario dijo que los retrasos ya superan un 100% del tiempo adicional de ejecución.

Publicidad

Publicidad

Publicidad