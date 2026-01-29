En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / La sorpresa que Juan Valdez le entregó a ‘John Valdez’, el tintero que se hizo viral en Barranquilla

La sorpresa que Juan Valdez le entregó a ‘John Valdez’, el tintero que se hizo viral en Barranquilla

Ángel Miguel Balaguera Jaimes, o ‘John Valdez’, como se le conoce en redes sociales y las calles, se reunió con representantes de la marca.

Jhon Valdez recibiendo una moto eléctrica para seguir vendiendo sus tintos por las calles de Barranquilla.
Jhon Valdez recibiendo una moto eléctrica para seguir vendiendo sus tintos por las calles de Barranquilla.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad