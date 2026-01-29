La sorpresa que Juan Valdez le entregó a ‘John Valdez’, el tintero que se hizo viral en Barranquilla

“Estoy nervioso por tanta fama”, dijo el popular ‘John Valdez’ a su llegada a un centro comercial en Barranquilla, donde lo esperaban admiradores y periodistas. Ángel Miguel Balaguera Jaimes, de 73 años, llegó sin su tradicional vestimenta que lo identifica como ‘John Valdez’, de la mano de representantes de la marca de café colombiano más reconocida en el mundo.

Como lo adelantó la marca Juan Valdez en sus redes sociales, este jueves programaron un encuentro con el santandereano que vive en Barranquilla desde 1978, para reconocer su labor y creatividad. Uno de los motivos del encuentro era mostrarle, por intermedio de expertas de Juan Valdez, cómo optimizar su producto que ha popularizado en su bicicleta en las calles y parques del norte de Barranquilla.

“Me siento tremendamente halagado, porque de café yo sé lo que aprendí como campesino en Santander, pero esto es de frente, profesional”, dijo el hombre nacido en el municipio de Mogotes.



La sorpresa

Con los ojos tapados, una funcionaria de Juan Valdez hizo que John se levantara de su silla en el centro comercial. Después de unos pasos y ya con la mirada despejada, el vendedor de tinto más famoso por estos días en la Costa se encontró con una moto eléctrica que le obsequió la marca.

Conmovido hasta las lágrimas, Ángel Miguel Balaguera Jaimes agradeció con voz entrecortada el regalo que ahora le permitirá tener más comodidad para vender su producto, además de visitar a sus clientes a domicilio en su otro oficio de peluquero.



“Déjeme verlo, déjeme verlo, cómo así”, se preguntó ‘John’, notoriamente emocionado.

Además de la moto y la capacitación para preparar y mantener mejor su producto, desde Juan Valdez confirmaron que también le van a proveer el café de la marca por un año.

Hay que recordar que la historia de Ángel Miguel Balaguera Jaimes se volvió viral, luego de que lo grabaran pedaleando en su bicicleta por un sector del norte de la ciudad, transportando varios termos de café. En su camisa blanca y su gorra se podía leer el nombre ‘John Valdez’, lo que llamó la atención de miles de personas.

Desde ese momento, y con su aparición en varios medios de comunicación, las ventas ambulantes del café de la marca Juan Valdez que comercializa se multiplicaron y hoy es un personaje en el Caribe colombiano.