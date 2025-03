La respuesta del alcalde de Cartagena a Petro por comentario sobre turismo sexual en la ciudad

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, le “salió al pasó” a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en el más reciente consejo de ministros aseguró que La Heroica “venía cediendo ante el turismo sexual , cuando debería ser un referente de turismo cultural”.

El mandatario cartagenero cuestionó fuertemente estas declaraciones, señalando que, desde que llegó a este cargo, nunca ha podido reunirse con el presidente Petro, pese a que este visita habitualmente Cartagena , y que es él quien puede hablarle de lo que viene pasando en la ciudad.

"Eso demuestra que llevo 14 meses pidiéndole un espacio para hablarle de la ciudad y no me ha escuchado. Eso demuestra que tengo 14 meses diciendo ¿y dónde está el presidente para Cartagena? y no me ha escuchado. Eso demuestra que, desde Bogotá, allá encaramao', en Los Andes, en el altiplano, no tienen ni idea de lo que está pasando en la ciudad de Cartagena, no tienen ni idea", dijo.

De acuerdo al alcalde Turbay, el presidente “desconoce” que la lucha contra explotación sexual y la trata de personas es una bandera de su gobierno.

"Me dio mucho dolor, mucha pena escuchar ese comentario, cuando la ciudad está decidida a luchar contra el turismo sexual, a luchar contra la trata de personas que involucran a nuestros niños, niñas y jóvenes. Me dio mucho dolor que el presidente de Colombia, que viene mucho a Cartagena, no sepa realmente los pasos tan importantes que estamos dando, que queremos un turismo sostenible, que queremos un turismo que se aleje totalmente de esa porquería de turismo sexual que afectó a la ciudad y que nuestro gobierno ha combatido desde el primer momento de manera frontal", sostuvo.

Para el alcalde, el presidente, en lugar de “desinformar”, debería enfocarse en tomar decisiones que le aporten al crecimiento de la ciudad.

“Allá en Bogotá no es, las decisiones tienen que tomarse acá con las autoridades. Me entristece que se diga lo que no es, pero más me entristece que no se tomen decisiones para que la ciudad tenga más empleo, para que la ciudad sea más competitiva”.

El alcalde de Cartagena, además, relevó que recientemente recibió una especie de “desplante” de la canciller Laura Sarabia, quien lo citó a Bogotá y finalmente no lo atendió.

“Me dio cita, yo no fui porque quise, ella me dio cita, me dijo, lo atiendo a las 5:00 de la tarde y después no me atendió, después no hubo tiempo para mí. El alcalde de la ciudad de Cartagena de Indias, si eso pasa, demuestra que allá en Bogotá, el Gobierno nacional está en otro mundo”, agregó.

Según contó el alcalde cartagenero, el objetivo de esta reunión era revisar lo que viene pasando con la falta de personal de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, lo que viene generando caos y congestión en la llegada de los turistas extranjeros.