"La Policía me dejó en visto": mujer que perdió a su hijo en ataque de su expareja

A las afueras de Medicina Legal en Barranquilla , mientras le entregaban el cuerpo de su hijo asesinado, Liney Fuentes Cabrera contó la pesadilla que hoy vive por el vil ataque de su expareja, quien a tiros le mató a su pequeño, de 10 años, y dejó gravemente herida a su madre.

Liney recordó que el pasado 28 de junio se separó de Fabián Quintero, por una decisión que él mismo tomó al considerar que ella lo hacía vivir "en pecado", pues él recién se había convertido en el pastor de una iglesia y ella no quiso congregarse allí.

Sin embargo, casi cuatro meses después de la separación, Liney empezó a ser víctima de amenazas por parte de su ‘ex’, quien le quería prohibir que ella saliera y compartiera en la calle. Dijo que el hombre hasta le advirtió que la iba “a matar” y la iba “a picar”, por lo que corrió a pedir ayuda a una comisaría de familia, donde le dieron un amparo policivo y la remitieron a la Fiscalía, pero allá -contó- no obtuvo la mejor respuesta.

"El de la Fiscalía me dijo: vamos a ver si él te sigue amenazando y ahí sí procedemos nosotros con el caso", recordó.

"Entonces, yo le dije: ¿y si me llega a pasar algo? Y me dijo: usted ya va directamente a la Policía, ahí está el amparo de Policía", contó.

Pero Liney ni siquiera alcanzó a notificar a su expareja de aquel amparo policivo, pues aseguró que por más que se acercó una y otra vez al CAI, la Policía nunca la acompañó a llevarle los papeles, siendo que ella no podía ingresar sola al barrio, porque allí la esperaba él armado “con un cuchillo”.

"Llamé el sábado a la Policía y le dije: respóndame si me van a colaborar con dichos papeles, pero me dejaron en 'visto'. Me acerqué allá al cuadrante y le dije: mira, no he podido entregar esos documentos al señor Fabián, pero nada", afirmó.

"Nunca la Policía fue a mi casa, nunca me llamaron, nunca me respondieron y mira el hecho que pasó", expresó entre lágrimas la mujer.

Solo pasaron tres días para que su expareja cumpliera sus amenazas de la peor manera: el hijo y la mamá de Liney pagaron las consecuencias.

"Él entró al cuarto mío y abrió las cortinas. Me buscó en los cuartos y no me encontró. Le pegó tres tiros a mi madre y a mi hijo, que estaba en la sala, le pegó dos. Y salió caminando tranquilo", narró.

En las próximas horas será presentado ante un juez el señalado asesino, un exmilitar al que capturaron minutos después junto al arma que habría utilizado para cometer el crimen.