En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Las hipótesis sobre hallazgo de madre e hijos muertos dentro de una casa en Bolívar; esto se sabe

Las hipótesis sobre hallazgo de madre e hijos muertos dentro de una casa en Bolívar; esto se sabe

El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad