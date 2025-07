Lo que pagó la familia bogotana que murió en San Andrés por una noche: "Huele a moho"

Colombia sigue conmocionada ante la misteriosa muerte de la familia Martínez Canro, quienes se encontraban en San Andrés disfrutando de unas vacaciones que terminaron en tragedia.

Lo que parecía un viaje de descanso se convirtió en una pesadilla, luego de que hallaran sin vida a la madre, el padre y su hijo de cuatro años dentro de la habitación del hotel Portobelo Convention.

El caso ha generado más preguntas que respuestas, ya que los cuerpos fueron encontrados sin signos de violencia, por lo que una de las hipótesis más fuertes es una posible intoxicación aérea.

En Noticias Caracol se revelaron audios que podrían arrojar pistas clave para esclarecer el caso: una de las víctimas aseguró que pidieron el cambio de habitación debido a un fuerte olor desagradable en el cuarto.

Ante estos hallazgos, muchos se preguntan cuánto pagó la familia bogotana por pasar la noche en el hotel Portobelo, uno de los más conocidos de la isla.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel Portobelo de San Andrés?

El lugar donde ocurrió el hecho es el hotel Portobelo Convention, también conocido como Portobelo Beach San Andrés. Está ubicado a cinco minutos a pie de la playa Spratt Bight y a escasos cinco minutos en carro del aeropuerto del archipiélago. Su ubicación estratégica y la vista al mar lo hacen un sitio atractivo para turistas.

El valor de hospedaje por noche varía dependiendo de la plataforma de reserva. Por ejemplo, según Tripadvisor, el costo de una noche para una pareja es de $404.641 si se reserva por Skyscanner. En Booking.com la tarifa es de $681.120, mientras que en Despegar.com se ofrece por $412.800. Por su parte, Google Travel muestra un precio base de $756.798 sin descuentos.

Por lo tanto, es posible que la familia bogotana haya aprovechado una de estas ofertas para pasar sus vacaciones, sin saber que el viaje terminaría en un desenlace fatal.

El Hotel Portobelo Beach en San Andrés se pronunció sobre la muerte de la familia bogotana. Foto: Kayak

Audios que revelan el mal estado de la habitación

Los audios fueron compartidos por Mayerli Andrea y Brayan Hurtado Canro, hijos de Viviana Andrea Canro Zuluaga, quien perdió la vida junto a su esposo y su hijo. En las grabaciones, Viviana expresa su inconformidad por el estado de la habitación.

“Acabamos de llegar. Este hotel está mohoso. Huele a mojo. No tienen toallas. Uy no, me dio pena. Me sentí mal con mis papás”, expresó en uno de los mensajes de voz enviados a sus hijos.

Además, la hija de Viviana señaló que, pese a pedir el cambio de habitación por los malos olores, el hotel no atendió la solicitud. Su madre incluso le pidió buscar otra opción de hospedaje, lo que podría indicar que desde su llegada ya notaban condiciones inadecuadas.

La Fiscalía y Medicina Legal continúan investigando el caso para determinar qué sustancia o situación provocó el fallecimiento de los tres integrantes de esta familia. Mientras tanto, el país sigue esperando respuestas ante esta trágica pérdida.