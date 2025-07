El tipo de intoxicación por el que habría muerto la familia bogotana en hotel de San Andrés

Colombia está conmocionada por la trágica noticia de una familia bogotana que perdió la vida en un hotel de San Andrés en circunstancias misteriosas. El fallecimiento de dos adultos y un menor de edad ha desatado un sinfín de hipótesis sobre lo ocurrido en la habitación del hotel Portobelo Convention, donde fueron hallados sin signos vitales.

Varios detalles han salido a la luz sobre lo que la familia hizo antes de su muerte. En medio del dolor, Orlando Canro, padre de la mujer fallecida, reveló que fue él quien encontró la escalofriante escena en la habitación del hotel.

“Esto es un dolor muy grande y esa escena es algo que no he podido ni podré borrar nunca de mi mente. En este hotel fallecieron mis seres queridos”, relató Canro. Además, rechazó la hipótesis de una intoxicación por ingesta, especialmente tras conocerse que los exámenes practicados al menor de 4 años no mostraron rastros de haber ingerido alguna sustancia letal.

Policía considera posible intoxicación aérea

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de una intoxicación aérea. Así lo explicó el coronel James Evelio Totena, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu. El oficial indicó que los cuerpos fueron hallados sin signos de violencia, por lo que se empezó a considerar la posibilidad de que el fallecimiento se haya producido por inhalación de sustancias tóxicas.

“La intoxicación puede ser por vía aérea o por ingesta. Al no haber señales de violencia, esta es la hipótesis más razonable por ahora, pero será Medicina Legal quien determine la causa exacta”, explicó el coronel Totena.

Revelan identidades de familia bogotana hallada sin vida en San Andrés. Foto: Captura de redes sociales

¿Qué es una intoxicación aérea?

La intoxicación aérea ocurre cuando una persona inhala sustancias tóxicas que afectan el organismo a través del sistema respiratorio. Este tipo de intoxicación puede ser causada por gases peligrosos, humo de incendios, vapores químicos o emisiones contaminantes. En altas concentraciones, algunas de estas sustancias pueden ser letales incluso en minutos.

Antecedente similar: pareja murió en ‘glamping’ de Cundinamarca

En 2022, un caso similar causó conmoción en los municipios de Manta y Ubaté (Cundinamarca), luego de que una pareja falleciera en un alojamiento tipo glamping. De acuerdo con la hermana de una de las víctimas, el sistema de aire acondicionado presentó fallas técnicas que habrían generado la emisión de gases nocivos durante la noche.

La investigación apuntó a una fuga de monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede causar la muerte en poco tiempo si se inhala en grandes cantidades.

Por esta razón, la Policía no descarta que la familia bogotana fallecida en San Andrés haya sido víctima de una situación similar. A la espera del dictamen de Medicina Legal, la hipótesis de intoxicación aérea continúa siendo la más fuerte, aunque aún no hay confirmación oficial sobre el agente causante.