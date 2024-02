Los muertos no pueden pedir justicia, nosotros sí: familiares de pareja arrollada en Barranquilla

"Los muertos no pueden pedir justicia, pero si están en manos de los vivos velar por ella", fue una de las frases que reposa sobre una de las carteleras color azul cielo que alzaban familiares deDayana Escorcia Gómez y Juan Andrés Maury González en una esquina del norte de Barranquilla donde, la medianoche del pasado lunes de Carnaval, murieron arrollados por un conductor borracho mientras se movilizaban en una motocicleta.

Con flores en mano, vestidos de blanco y coreando la palabra justicia, allegados de las víctimas se parquearon justo en el muro sobre el que cayó la joven pareja esa noche de Carnaval. Piden a las autoridades justicia, ya que el responsable de el accidente está libre.

"Imploramos justicia"

Jesús Alberto Escorcia, hermano de Dayana Escorcia, con pancarta en mano, un tatuaje en honor a su familiar en uno de sus brazos y visiblemente afectado por lo sucedido, contó a Blu Radio que el responsable, a los dos días, fue dejado libre.

"Esa persona fue puesta en libertar a los dos días y a nosotros casi que no nos damos cuenta de su audiencia. En medio del dolor tuvimos que correr y reaccionar con nuestros abogados para que esa persona sea eximidas de la culpa que tiene. Nos reunimos para implorar justicia, que los hechos ocurridos no pasen desapercibidos ante la ley. No se puede eximir a una persona que conduce bajo los efectos del alcohol y arrolla una pareja dejándola sin vida en el lugar de los hechos", aseveró.

Asimismo, de acuerdo con Jesús Alberto, Mateo David Rabbal Olarte, quien arrolló a sus familiares, tendría antecedentes por conducir en estado de embriaguez.

"Esto no puede ser perdonado y esa persona no puede quedar en libertad, incluso, tiene antecedentes en menos de seis meses, eso es una irresponsabilidad. Estamos solos, solo queremos ser escuchados", afirmó Jesús Alberto.

Escorcia afirmó que ni la familia ni el responsable del hecho se han pronunciado al respecto.

"Estamos solos y queremos ser escuchados. A nuestros abogados le pusimos a disposición todas las pruebas de que mi hermana y mi cuñado se movilizaban de manera correcta", enfatizó.

"Mi hermana era muy entregada a la familia"

Jesús Alberto habló sobre su hermana Dayana Paola, quien estaba a punto de culminar sus estudios de contaduría pública y ya llevaba un tiempo laborando para entidades bancarias, aparte de trabajar con varios miembros de su familia.

"Teníamos un mundo de deseos y cosas por cumplir. Eramos muy unidos, me va hacer falta hoy y toda la vida, por eso pido que seamos escuchados", indicó.