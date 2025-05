Madre de Tatiana Hernández revela que ya están listos análisis de aparatos electrónicos de la joven

Aunque son poco los detalles que se conocen oficialmente sobre la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer lo que pasó con Tatiana Hernández , su familia reveló que ya están en manos de la Fiscalía los resultados del análisis del celular y otros equipos electrónicos de la estudiante de medicina desaparecida desde el pasado 14 de abril en Cartagena .

Según contó Lucy Díaz, madre de la joven de 23 años, se espera que estos nuevos elementos arrojen pistas sobre el paradero de la estudiante bogotana y que, incluso, se abran nuevas líneas de investigación.

“Ya llegaron de Bogotá, su celular, su tablet y su computador. Ellos están haciendo una recopilación de la información que encontraron en estos equipos para poder hacer un resumen o una consolidación de datos y poder complementarlos con las investigaciones, con las indagaciones, que están haciendo con las personas que han sido citados a esta entidad”, dijo la madre en diálogo con Blu Radio.

Acerca de que personas podrían ser vinculadas a una eventual investigación, la mujer aseguró que serían personas que compartieron con la joven antes de desaparecer.

“He entendido que de pronto son sus compañeros de universidad, quieren hablar un poco más profundo con ellos, que eran las personas que estaban directamente con Tatiana, o personal del Hospital Naval, depende de lo que la Fiscalía vaya encontrando y considerando”, sostuvo.

Entretanto, la familia de Tatiana convocó una nueva marcha este miércoles 7 de mayo desde el Castillo de San Felipe hasta el centro histórico de la ciudad. La jornada, que se suma a otras que han realizado de manera alterna en Bogotá y Cartagena, iniciará a las 5:00 de la tarde, y busca pedir apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para intensificar la búsqueda.

Publicidad

“Agradezco a las autoridades por todo el soporte que me han brindado en la parte de investigación, pero en la parte de búsqueda física agradecería un poco más de apoyo porque la verdad ellos me dicen que lo están haciendo, pero no sé si es a la medida con el personal con el que cuentan”, indicó.

En Cartagena, las autoridades mantienen una recompensa hasta de 200 millones de pesos por información que permitan ubicar a la estudiante, que realizaba sus prácticas de internado en el Hospital Naval de Bocagrande.

Publicidad

La Interpol a su vez emitió una alerta amarilla para localizar a personas desaparecidas en cualquier parte del mundo. En la circular del organismo internacional de Policía Criminal se describe a Tatiana Alejandra Hernández con signos distintivos, como tatuajes conformados por dos huellas en el brazo izquierdo; en el antebrazo derecho, una frase que dice “Residencia”; y una estrella en el abdomen.