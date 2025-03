Más de 1.000 policías custodiarán el partido entre Colombia y Paraguay en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla anunció que desde la noche de este lunes festivo, con algunos cierres viales previstos, se dará inicio al operativo de seguridad creado para el juego entre Colombia y Paraguay, válido por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Cuando el reloj marque las 10:00 p.m. exactamente, se cerrarán algunas vías para facilitar el control del tránsito en los alrededores del estadio Metropolitano. Sin embargo, el plan operativo comenzará en firme desde las 6:00 a.m. del martes, con la instalación del servicio preliminar de Policía, acorde a lo establecido en la sesión de la Comisión Local para la Comodidad, Seguridad y Convivencia en el Fútbol.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) entrará en operación a las 2:00 p.m., y la apertura de puertas del estadio Metropolitano se realizará a partir de las 3:00 p.m., con el encuentro programado para las 7:00 p.m.

Adicionalmente, se implementaron mejoras para el disfrute del evento, pues la Alcaldía aseguró que fortaleció la logística con la disposición de personal para la acomodación en las cuatro tribunas, sumando un total de 196 operadores.

En cuanto al dispositivo de seguridad, la Policía Metropolitana de Barranquilla destinó 1.083 uniformados que se encargarán de la vigilancia y control, tanto dentro como fuera del estadio. El operativo incluye tres anillos de seguridad, desde los prefiltros hasta el interior del escenario deportivo.

Adicionalmente, se contará con apoyo aéreo mediante el helicóptero 'Halcón' y sistemas aéreos remotamente tripulados. También se dispondrá de 68 vehículos, entre motos, CAI móviles, tanquetas y camiones para reforzar la vigilancia.

Según reportes, el evento también contará con tecnología de punta para la identificación y seguridad de los asistentes.

Las autoridades instalaron 140 cámaras de seguridad con reconocimiento facial dentro del estadio y dispositivos de lectura biométrica en las distintas entradas, asegurando un control riguroso del acceso.