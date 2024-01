Más de 2.900 reses han muerto en el Magdalena por el fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño sigue azotando al país . De acuerdo a las cifras entregadas por Asoganorte, del 1 de diciembre hasta el 15 de enero han sido más de 2.900 reses que han muerte en el departamento del Magdalena a causa de los efectos del fenómeno de El Niño.

Los campesinos de municipios como Ariguaní, Plato y Concordia piden ayuda al Gobierno Nacional y departamental para afrontar esta crisis. Milkar Montero, campesino del Magdalena, explicó a Blu Radio la situación que vive este gremio en el departamento.

“Queremos que los impuestos que pagamos se vean retribuidos en vías y apoyo en momentos como estos donde se nos está muriendo el ganado por el fuerte verano que genera sequías, los potreros están secos porque no hay agua”, afirmó el campesino de manera desesperada.

Publicidad



Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente Ejecutivo de Fedegan, se refirió a esta situación durante el Foro Regional:

"O come la vaca, para que no se muera, o come la familia. Es el dilema que hoy enfrentan miles de pequeños ganaderos en el trópico alto que tienen que comprar alimento costoso para el ganado en medio de esta crisis por el fenómeno de El Niño ".

"O come la vaca para que no se muera o come la familia. Es el dilema que hoy enfrentan miles de pequeños ganaderos en el trópico alto que tienen que comprar alimento costoso para el ganado en medio de esta crisis por el fenómeno de El Niño", intervención de @jflafaurie en el… pic.twitter.com/6KPz7bJ7zw — FEDEGAN (@Fedegan) January 30, 2024

Publicidad

En toda la región Caribe son más de 6.000 reses que han muerto por falta de agua y pasto que, por el fuerte verano, se hace escaso en esta zona del país. Esto genera que el maíz para ganado aumente, lo que empieza a alterar los costos de producción y por consiguiente en el valor de la carne, el cual de no tomarse medidas podría empezar aumentar este producto de la canasta familiar.

De igual forma, la producción de leche seguirá disminuyendo. En estos momentos se encuentra con una disminución del 35% en comparación a los últimos tres meses del año 2023.