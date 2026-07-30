Más de 300 personas adecúan la sede presidencial del Batallón Paraíso en Barranquilla

Más de 300 personas trabajan en las adecuaciones del Batallón Paraíso en el norte de Barranquilla para dejar lista la sede presidencial de Abelardo De La Espriella antes del 7 de agosto. En este Cantón militar funcionará el despacho del presidente, la sala de guerra y una oficina para la primera dama, entre otras dependencias.

Así las cosas, según lo manifestó el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de La Rosa, a toda marcha avanzan los trabajos de adecuación de la sede permanente de la Presidencia de la República que funcionará en el cantón militar del barrio Paraíso, en el norte de Barranquilla.

Describió el mandatario que más de 300 personas trabajan día y noche hace 15 días para que este 7 de agosto estén completamente habilitadas las instalaciones que ocupará el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y que contarán, entre otros espacios, con una sala de guerra, una oficina para la Primera Dama de la Nación y otro lugar dispuesto para reuniones ministeriales.

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“La tarea se ha venido cumpliendo con todo el rigor, con el fin de capacitar ese espacio en el batallón de la Segunda Brigada y que se está refaccionando para ser sede del Gobierno. Además del despacho presidencial tendrá una oficina pequeña para su esposa y otro espacio para los ministros que quieran visitarlo”.

Agregó el mandatario atlanticense que los trabajos incluyen pintura, iluminación, la instalación de aires acondicionados y puertas de vidrio que en general han donado empresas barranquilleras como Tecnoglass, para el edificio que ocupará el presidente electo, que fue construido en 2010. Asimismo, especificó que el departamento ha aportado unos $2.000 millones.

“Estamos trabajando para entregar una infraestructura moderna, funcional y segura, que responda a las necesidades de la Presidencia de la República y contribuya a fortalecer el papel de Barranquilla y del Atlántico como escenario de las grandes decisiones nacionales”, dijo el Gobernador Verano.

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Paralelamente a estos trabajos también se está adecuando un parqueadero con mayor capacidad, además de una alameda por la entrada al batallón por la Vía 40.