MinTrabajo ordenó el cierre parcial de las oficinas de la Alcaldía de Sabanalarga, Atlántico

Tras una visita de inspección de funcionario del Ministerio de Trabajo, la cual se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre, fue ordenado la paralización parcial de actividades en la Alcaldía de Sabanalarga, Atlántico. Lo anterior luego de que los funcionarios comprobaran las precarias condiciones de seguridad, salubridad y deterioro estructural que presenta el Palacio Municipal.

La visita del Ministerio de Trabajo se dio en atención a la denuncia instaurada por diferentes organizaciones sindicales que venían alertando sobre los riesgos para trabajadores y usuarios.

Entre los hallazgos, se reportaron invasión de palomas y murciélagos, además de presencia de excrementos de animales y comején en techos y paredes. A esto se le suma varias filtraciones de agua, humedad, fisuras en la estructura, cables eléctricos expuestos, escaleras inseguras, hacinamiento en oficinas, baños en pésimo estado y la ausencia de elementos básicos como detectores de humo, extintores y botiquines.

Aunque en un primer momento se planteó el cierre total de la sede administrativa, finalmente se determinó que la medida sería parcial, permitiendo el funcionamiento únicamente de las dependencias de Impuestos, Inspección de Policía No. 1 y la Secretaría de Salud Municipal, pues estas oficina cuentan con accesos independientes y no representar un riesgo inminente.



El resto de las oficinas quedaron selladas y con ingreso prohibido hasta que se realicen las adecuaciones exigidas, para lo cual el ministerio dio un plazo de 10 días.