Muerte de joven en una solicitud de requisa desata denuncias por presunto abuso de la Policía

La muerte de Juan Camilo Oliver Navarro, un barbero de 22 años, en medio de un procedimiento de requisa realizado la madrugada del martes en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla, tiene consternados a sus familiares y amigos, quienes denuncian presuntas irregularidades por parte de patrulleros de la Policía que atendieron el caso.

A Juan Camilo un patrullero de la Policía le quitó la vida al dispararle a un costado de su abdomen cuando lo perseguían para solicitarle una requisa. La institución señala que el joven que se movilizaba en una moto no acató la orden de pare de los uniformados y que incluso intentó desarmar a uno de ellos mientras seguía condiciendo, lo que llevó a que hicieran uso de su arma de dotación.

Esta versión fue rechazada por allegados a Juan Camilo quienes afirman que los hechos ocurrieron poco después de que salieran de una fiesta y se dirigieran a sus casas en el barrio La Luz.

“Todos íbamos en una moto, él iba solo manejando y en la 17, en Simón Bolívar nos detuvo una patrulla paró una de las motos, pero a él no lo detuvieron y siguió adelante. Él iba rápido y no se percató. Cuando los policías se le van acercando él reduce un poco la velocidad, pero le disparan y todos cayeron al suelo. No hubo forcejeo, él no podía porque estaba manejando”, contó uno de los amigos del joven.

De acuerdo con esta persona, presuntamente los policías no permitieron que una ambulancia que llegó al sitio le brindara los primeros auxilios a Juan Camilo, quien murió en el pavimento.

“Eso ocurre mientras él va manejando la moto y él iba solo en el vehículo. Por lógica no se da ese forcejeo. Como vecino nos tiene consternado lo que ocurrió. Somos conscientes de que debió parar y atender el llamado al policía, pero lo que nosotros juzgamos es el procedimiento como tal, no debían dispararle”, señaló otro vecino del barbero.

Publicidad

Por la muerte del joven, familiares y amigos realizaron una protesta a las afueras del CAI Coolechera, cerca del lugar donde inició la persecución del joven asesinado. La comunidad llegó con un video en mano en el que se observa que no hubo forcejeo y que presuntamente el joven ya iba herido cuando su moto se juntó con la de los policía y cayó al suelo. Piden que se aclaren los hechos.