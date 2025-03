Nicolás Petro busca defenderse con testimonios de él, de su ex y de su actual pareja

La tarde de este viernes, el abogado Alejandro Carranza continuó exponiendo los elementos probatorios que busca que le sean avalados por el juez de conocimiento Hugo Carbonó, para sustentar en juicio la defensa de Nicolás Petro.

Así, el abogado solicitó que se acepte como prueba el interrogatorio que rindió el acusado en agosto de 2023 y en el que este niega haber adquirido un vehículo Mercedes Benz, como se ha mencionado en el proceso, y también “niega haber comprado un inmueble en La Herradura, pues no firmó documentos, no aportó dineros y no tuvo interés en formalizar esa compra”.

En su testimonio, dice la defensa, Nicolás manifiesta que la investigación fue direccionada hacia él por razones políticas.

"La Fiscalía no puede descontextualizar las respuestas del indiciado, ignorando las partes que sí lo favorecían. Esta prueba es útil y le permitirá contradecir la narrativa de ocultamiento y simulación de bienes, es decir, aquí hay una ausencia de dolo clara y una ausencia de voluntad criminal, así que esta prueba le permitirá impugnar la hipótesis del dominio sobre los bienes, introducir prueba directa de que Nicolás no adquirió, invirtió ni ocultó recursos ilícitos", dijo Carranza.

El abogado de Nicolás Petro solicitó, además, que le avalen como prueba para su defensa la declaración jurada que rindió Day Vásquez el 27 de septiembre 2023, al considerar que este testimonio presenta “inconsistencias estructurales”.

Dice Carranza que en su testimonio Day le atribuye a Nicolás bienes que no figuran a nombre de él y contradice versiones previas que ella había entregado.

"Es pertinente esta aclaración porque, lejos de fortalecer la acusación, es una prueba útil para la defensa al mostrar la inconsistencia interna en el relato de Day Vázquez, sus contradicciones con otros testigos como Blanca Gutiérrez o Pura Varela, y su reiterada omisión de detalles claves que la comprometería. Su análisis permite impugnar credibilidad, demostrar la debilidad estructural del testimonio central de la Fiscalía y evidenciar que su colaboración no satisface los criterios de verdad plena", sostuvo.

Precisamente, la defensa también pidió admitir como prueba la declaración jurada de Laura Ojeda, actual pareja del acusado. Dice que en el juicio haría una lectura completa del testimonio, pues este “es relevante para cuestionar la legitimidad de la declaración de Day Vásquez”, testigo clave en el proceso.

Carranza, además, incluyó en su solicitud probatoria una declaración jurada de Katia Burgos Burgos, madre de Nicolás, en la que ella testifica sobre el entorno familiar y económico del acusado.

Incluso, pidió validar la declaración de Mariana Miranda Fuentes sobre el pago de servicios domésticos. Dice la defensa que su testimonio demostraría que hay “grandes contradicciones sobre el incremento patrimonial” de Nicolás, pues la testigo reconoce en su declaración que trabajó como empleada doméstica para Nicolás y Day, pero afirma que sus pagos no fueron permanentes ni cuantiosos y que no presenció ingresos distintos a los básicos de la familia.

La audiencia preparatoria de juicio fue suspendida y continuará entre los próximos 21 y 23 de abril, a partir de las 8:30 de la mañana.