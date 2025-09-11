Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Metro de Bogotá
Ataque en Medellín
Asonada contra Ejército

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Nuevo puente Pumarejo sería un elefante blanco por no retiro del anterior: Contraloría

Nuevo puente Pumarejo sería un elefante blanco por no retiro del anterior: Contraloría

El órgano de control intervino para requerir que se defina el proceso de deconstrucción de la vieja estructura, cuya inversión fue tasada en los $110.000 millones.

Puente Pumarejo nuevo y viejo.jpg
A un lado del nuevo puente Pumarejo se halla la vieja estructura, impidiendo el paso de grandes embarcaciones por el río Magdalena.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 01:10 p. m.

Más de cinco años han pasado desde que entró en operación el nuevo puente Pumarejo para permitir el tránsito terrestre entre Atlántico y Magdalena, sin embargo, hoy amenaza con convertirse en un elefante blanco al no cumplir el real objetivo para lo que este fue construido: permitir el paso de grandes buques por debajo de la megaestructura, fortaleciendo la navegación por el río Magdalena.

La advertencia la está lanzado la Contraloría General de la República, que inició una intervención este jueves, a través de una serie de mesas de trabajo en las que el órgano de control busca que las autoridades locales y nacionales acuerden cuanto antes una hoja de ruta para la deconstrucción del viejo puente, que es lo que actualmente bloquea el paso de las embarcaciones.

Lilibeth Aguilera, vicecontralora en funciones, indicó que ya se estableció el monto que se requiere para deconstruir la vieja estructura, pero aún no se ha definido ni un mecanismo para llevar a cabo el proceso.

"Pudimos conocer cuánto cuesta desmontar el viejo puente, tendrá una inversión de unos 110.000 millones de pesos, pero, de acuerdo con lo que nos han informado, en el momento no se cuenta con licencia ambiental y ni siquiera se han hecho los trámites para la consulta de la misma, es decir, para ver si se requiere para el desmonte del puente", aseguró.

La vicecontralora aseguró que está en juego la inversión de más de 781.000 millones de pesos que requirió la construcción del nuevo puente Pumarejo, al no estar en completa funcionalidad.

Vale mencionar que, por lo pronto, lo que sí parece estar claro es que no se utilizarán explosivos para retirar la vieja estructura y esta es una de las razones por las que no se habla de demolición, sino de deconstrucción, que implica un proceso planeado para reducir al máximo el impacto ambiental.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Magdalena

Atlántico