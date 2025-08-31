Ofrecen $500 millones en recompensa por cabecillas de grupos criminales en La Guajira

Luego de terminar un consejo de seguridad en Riohacha, precisamente con autoridades civiles y policiales de La Guajira, el ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que el Gobierno nacional se volcará contra los principales cabecillas del Clan del Golfo, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada con el fin de velar por la seguridad en esta región del país.

Declaró el ministro de Defensa que habrá hasta 500 millones de pesos en recompensa para aquellos interesados en ayudar con el paradero de objetivos principales como alias “Frey”, máximo cabecilla del Frente 6 de Diciembre del ELN; alias 'Miki' de su Frente Luciano Ariza; y alias 'Ferley' del Frente Rufino José Morales de Clan del Golfo.

Además, también son objeto de búsqueda alias 'Naim', del Frente Javier Cáceres, y 'Mina', del Frente Cristóbal Duarte del grupo Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

“Las fuerzas militares han adelantado más de 80 operaciones y neutralizado a 165 integrantes ya sea del cartel del Clan del Golfo, porque viven del narcotráfico; el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Vamos detrás de todos los grupos criminales que amenazan esta hermosa región. La seguridad en La Guajira comienza también con lo que ocurre en departamentos vecinos, como el Magdalena”, dijo inicialmente.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Foto: Suministrada

“En lo que va del año, nuestra Policía Nacional ha capturado a 1.918 delincuentes en 28 operaciones, incluidos 51 sicarios, 4 cabecillas del Clan del Golfo y 2 de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Sumado a eso, 101 capturados por extorsión, gracias al trabajo articulado de los Gaulas Militar y Policial”, agregó.

El jefe de esta cartera insistió en que el Estado colombiana cuenta con el respaldo de más de 410.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública, que entregan todo con determinación para neutralizar estas amenazas. “No hay lugar donde los criminales puedan esconderse”, acotó.

Publicidad

Finalmente, el Ministro de Defensa se refirió a la XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo que tendrá lugar esta semana del 2 al 4 de septiembre en La Guajira, de la que sostuvo que su seguridad está garantizada.

“Países de casi todo el mundo estarán la próxima semana en este lugar paradisíaco y su seguridad está totalmente garantizada. Podrán disfrutar no solamente de un ambiente para construir mejores estrategias en torno a la migración y el desarrollo, sino para recordar que este territorio es un paraíso para que lo visite el mundo. Reconocemos que los retos son importantes”, culminó.