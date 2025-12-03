Paciente murió en Barranquilla tras choque de ambulancia en la que era trasladado

Sofanor Beltrán Rodríguez es el nombre del dueño de un negocio de lubricantes en el área metropolitana de Barranquilla que ingresó a una sede de Salud Total por problema de azúcar el pasado 28 de noviembre, pero falleció en las últimas horas por un trauma craneoencefálico en la clínica La Misericordia.

La razón detrás de estos hechos, es que precisamente esa ambulancia que realizaba su remisión autorizada terminó chocando violentamente contra un poste, hiriendolo tanto él como a su hijo Gabriel Beltrán Ibarra, de 43 años, persona que lo acompañaba en el recorrido.

Dice Gabriel, aún con heridas por el impacto, que no sabe cómo sucedió todo, pues no era una urgencia vital ni se llevaban las sirenas encendidas. Tampoco desde la EPS se han comunicado con ellos para darles claridad de lo que pasó, si hubo una falla mecánica, un microsueño o si el conductor también resultó herido.

“Actualmente tengo laceraciones en la cara, en el brazo derecho, en el hombro y en la mano practicamente. Como te digo, nosotros no nos preparamos para el impacto, solamente salimos volando. Mi papá salió de la camilla casi que como una bala, voló”, dijo inicialmente.



Del mismo modo, ve con preocupación las fallas en la seguridad dentro de las remisiones, donde declara que no les hablaron nunca de cinturones ni había personal médico a su lado ante posibles complicaciones de salud.

“Si un paciente va en camilla, deben asegurarlo, también al paciente, familiar o compañero que está acompañando el traslado. Debe existir seguridad en el vehículo. Nosotros nunca vimos un cinturón de seguridad y tampoco me dijeron colocatelo o de pronto a mi papá le acomodaron uno a la camilla. Es obvio que fallaron muchos protocolos de seguridad”, agregó.

Finalmente, Gabriel manifiesta que su familia hoy está muy triste por el deceso de su padre, quien para ellos no debió morir de esta manera.

“Lo único que sé es que mi papá no debía morir de esa manera, solo tenía un pequeño desorden en el azúcar que era algo incontrolable. No debió fallecer en un trágico accidente de tránsito durante un traslado de de una clínica a otra en una ambulancia. Eso me duele mucho”, finalizó.

Sofanor Beltrán es un empresario de 67 años que tenía 40 años radicado en Barranquilla, tras llegar proveniente de Soplaviento, Bolívar. Le gustaba ayudar a las personas, sobre todo en el barrio Buenos Aires de la capital del Atlántico.