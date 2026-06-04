Pacientes que dependen del oxígeno, entre los afectados por cortes de energía en el Caribe

Mientras el termómetro viene marcando más de 41 grados en Valledupar, a diario los cortes de energía se extienden hasta por 12 horas, sea por mantenimiento o por liberarle carga al sistema, lo cual mantiene en aprietos a los usuarios, en especial aquellos enfermos que requieren del servicio eléctrico para sobrevivir.

Tal es el caso de Yolanda del Valle, una paciente de 73 años que sufre de alzheimer, está en cama, es portadora de sonda para alimentación y requiere estar conectada a un equipo de oxígeno 24/7.

Cuando no hay luz, su familia debe conectarla a una bala de oxígeno, pero la EPS solo recarga esta bala cada tres meses y ahora temen que el contenido se agote antes de tiempo, debido a los extensos cortes de energía.

"Cuando los cortes son muy recurrentes, la bala de oxígeno no alcanza, porque ellos a mí nada más me entregan una bala cada tres o cuatro meses. Por eso para mí eso es un dolor de cabeza, cada vez que se va la luz. A veces se han cumplido 12 horas y nada que han restablecido el servicio", contó su hija, Denisfer Romani.



Recibos más costosos

La ciudadanía también se queja porque, a pesar de soportar largas horas sin el servicio de energía, el recibo del mayo llegó más costoso. Usuarios de estrato 2 afirman que les están cobrando más de 300.000 pesos por el servicio del mes pasado, aun cuando muchas veces no tienen ni cómo prender un abanico.

"Cómo es posible que yo venía pagando un recibo de 170.000 pesos y últimamente se me ha incrementado, tanto así, que este último me llegó de 328.000 pesos, pero se nos va la luz toda la noche. Se supone que si nos están suspendiendo la luz siete u ocho horas diarias, el recibo debería bajarnos", cuestionó un habitante del barrio 7 de agosto, de Valledupar.

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Afinia explica

Al respecto, lo que indica la empresa Afinia es que el consumo en el mes de mayo aumentó en un 10% y ello explica las altas tarifas, pues en las horas en las que se utiliza el servicio hay mayor uso de aires acondicionados y equipos de refrigeración por el intenso calor.

El gerente de Afinia, Ricardo Arango, sostuvo que las altas temperaturas han provocado un consumo de energía sin precedentes y que la empresa está haciendo esfuerzos para atender el crecimiento de la demanda, pero que los bloqueos y problemas de inseguridad han impedido avanzar en las obras que se requieren para modernizar la infraestructura eléctrica y garantizar un mejor servicio a los usuarios.

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"El sistema eléctrico del Cesar está enfrentando una presión sin precedentes por las altas temperaturas que han incrementado significativamente el consumo de energía en toda la región", dijo.

"Es importante destacar que existen sectores y municipios donde la modernización y ampliación de las redes eléctricas no ha podido avanzar al ritmo que el territorio requiere, debido a dificultades sociales de orden público, bloqueo, resistencia al ingreso de cuadrillas para ejecutar obras y presencia de actores ilegales", agregó.

Afinia afirma que a la fecha ha invertido cerca de 475.000 millones de pesos en la modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico del Cesar, a pesar de que en este departamento el recaudo es apenas del 60% y las pérdidas de energía están por el orden del 40%.