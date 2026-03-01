En vivo
Piden aumento de policías en Río de Oro, Cesar, tras hostigamientos a su estación y elecciones

Piden aumento de policías en Río de Oro, Cesar, tras hostigamientos a su estación y elecciones

A una semana de la jornada electoral, desde la Alcaldía municipal se ordenó ley seca este fin de semana, así como prohibición de la circulación de motocicletas con parrillero hombre o el porte de armas de fuego.

