Piden aumento de policías en Río de Oro, Cesar, tras hostigamientos a su estación y elecciones

Las alarmas siguen encendidas en el Cesar, más específicamente en su municipio de Río de Oro, tras lo que fueron los hostigamientos a la estación policial de este lugar. Desde las 3:00 de la tarde de este domingo se realizarán los actos fúnebres del patrullero Jorge Luis Taborda, víctima fatal de dichos hechos y cuyo cuerpo reposará en el cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar.

Sin embargo, para el alcalde de Rio de Oro, Arnoldo Osorio, es de mucha preocupación que los ataques del ELN sucedieron a solo una semana de las elecciones legislativas, por lo que declara que necesitarán un aumento de policías para abarcar toda su jurisdicción.

“Teníamos ahí en la estación de Policía a 16 agentes que ya trabajaban y nos habían aumentado a 30. Se solicitó más apoyo por todo, ya que Río de Oro es un pueblo muy extenso. Hablamos de 600 km cuadrados de extensión. Tenemos 12 corregimientos, bastantes territorios por cubrir en el tema de seguridad para las elecciones. Le hice la recomendación a las autoridades nacionales y departamentales, para que por favor nos ayudaran para que este evento democrático se pueda realizar en tranquilidad”, declaró a Blu Radio.

No es la primera vez que la estación de Policía de Río de Oro es víctima de hostigamientos, por lo que aún está en su etapa de reconstrucción. Mientras eso termina, esperan la articulación con la Gobernación del Cesar para la instalación de cámaras de seguridad en el territorio.



A una semana de la jornada electoral, desde la Alcaldía municipal se ordenó ley seca este fin de semana, así como prohibición de la circulación de motocicletas con parrillero hombre o el porte de armas de fuego.

“Nuestro mensaje al Gobierno Nacional y departamental es que, por favor, miren a Río de Oro; aunque quede en este rinconcito del Cesar, también somos un pueblo colombiano que merece vivir tranquilo o en paz. Somos la puerta del Catatumbo. Por eso, queremos urgente que se sienten a dialogar, encuentren una solución de inmediato. Ya no es justo que tantas personas hayan perdido la vida”, finalizó el mandatario.