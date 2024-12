Piden protección para pastores de iglesias cristianas tras matanza en Aguachica

“Una ruta de protección colectiva a los pastores del centro y sur del Cesar”, y que de paso incluya “a los pastores del departamento del Magdalena” es lo que están pidiendo desde las iglesias protestantes de Colombia, a raíz de las extorsiones de las que vienen siendo víctimas estos líderes espirituales por parte de diferentes estructuras criminales.

El pronunciamiento lo hizo en estos términos el defensor de Derechos Humanos y miembro de las iglesias protestantes, Edwar Álvarez, tras conocer la vil matanza de la que fue víctima la familia Lora Rincón, quienes lideraban la iglesia evangélica Príncipe de Paz, en Aguachica, Cesar.

Aún no se han determinado los móviles de esta matanza, en la que fallecieron el pastor Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y su hija Ángela; sin embargo, Álvarez apunta a que una extorsión podría estar detrás del crimen debido a la situación que vienen afrontando los pastores de este territorio hace año y medio.

"Pudo haber sido por temas de no pagar una extorsión, lo que sucede con el movimiento de las iglesias cristianas es que los pastores son muy reservados frente a este tipo de situaciones y no informan a tiempo a las autoridades, por su propio ministerio o para no poner en riesgo o en peligro a las comunidades a las cuales ellos representan o pastorean", expresó.

A raíz de la matanza de la familia Lora Rincón, la Confederación Evangélica de Colombia pide que se tomen medidas efectivas que garanticen la justicia en este caso, se esclarezcan los hechos y se lleve a los responsables ante los organismos competentes.