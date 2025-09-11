Piques ilegales de motos causan zozobra en el norte de Barranquilla

Sin cascos ni ningún tipo de protección, con las placas de los vehículos tapadas o retiradas por completo y hasta consumiendo sustancias alucinógenas, decenas de motociclistas en Barranquilla salen por las noches para competir en piques ilegales.

Esta peligrosa práctica dejó de ser una actividad ocasional y se ha convertido en la cita infaltable de cada miércoles para los jóvenes que se reúnen a altas horas de la noche en inmediaciones de la Ventana al Mundo, en el norte de la ciudad, donde exponen sus vidas y las de personas que transitan por la zona.

Habitantes del sector temen que estos piques terminen en tragedia por la osadía de los motociclistas que compiten a altas velocidades y haciendo piruetas en una zona donde, no solo se movilizan miles de trabajadores del sector industrial, sino que también es clave para el turismo.

"Esto es todos los miércoles, vienen todos los miércoles ahí, un poco afectados porque ajá se pueden llevar un trabajador o alguien venga de la calle acá a pasear usted sabe que esto es turístico por la ventana", manifestó un habitante del sector.

Denuncia que, pese a que las patrullas intentan dispersarlos, a la semana siempre regresan: "Sí, vemos que dialogan con ellos, pero de todos modos otra vez vuelven", detalló.

Si bien para muchos motociclistas esta es una tradición o una especie de deporte extremo, habitantes, conductores y transeúntes advierten que esto puede incrementar la accidentalidad y hasta la delincuencia en la zona.

Publicidad

Al respecto, la Policía señaló que seguirán los “controles para prevenir accidentes de tránsito, garantizar la seguridad vial y la convivencia ciudadana, e interrumpir la comisión de delitos”.