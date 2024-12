Por "acoso sexual", subintendente de la Policía de Barranquilla denuncia a dos oficiales

“Acoso sexual , laboral y psicológico” dice estar sufriendo hace varios meses la subintendente Sandra Marín Urueta, uniformada adscrita a la Policía Metropolitana de Barranquilla y quien asegura ser víctima de dos oficiales de esta institución, quienes tendrían el grado de coronel.

La mujer, también abogada de profesión, denunció a través de un extenso video en redes sociales que solicitó su retiro de la Policía, luego de que ordenaron su traslado a Cali, según cuenta, como un acto de represalia en su contra porque no accedió a las pretensiones sexuales que le hizo un oficial.

"He venido sufriendo de acoso laboral y psicológico. Mis hijas se encuentran afectadas por esto, tanto ha sido todo lo que me está ocurriendo que he tenido que retirarme de la Policía, solicitar mi retiro y ya no seguir más. He buscado los entes competentes, la Oficina de la Mujer", contó la mujer entre lágrimas a través de sus redes sociales.

La subintendente, quien prestaba sus servicios en la Terminal de Transporte de Barranquilla , asegura que toda esta situación le ha afectado su salud mental y hasta ha tenido que ser hospitalizada, pues el acoso no sólo provino de aquel oficial, sino también de su jefa inmediata.

"A raíz de que eso fue negativo por parte mía se ha metido en mi vida personal, me ha prohibido montar fotos en el gimnasio, los viajes, un poco de la vida de mis hijas y los productos que vendo. Es tanto así que llegó amenazarme a prohibirme todas esas cosas, amenazarme de que me iba a trasladar y lo hizo porque me trasladó para la ciudad de Cali", siguió contando.

Ante esto, el comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Edwin Urrego, anunció que se activó la ruta de atención a los casos de violencia contra la mujer y se abrió una investigación en torno a lo sucedido.

"Por un video que rueda a través de redes sociales, en el que una funcionaria adscrita a la Policía Metropolitana de Barranquilla denuncia hechos de acoso en su contra por parte de dos oficiales de esta unidad, se ha ordenado de manera inmediata la activación de la ruta de violencia contra la mujer y de género, así como de apoyo psicosocial", indicó el comandante.