Por gritar a rectora de un colegio, Procuraduría investiga a alcalde de Repelón, Atlántico

Los gritos que volvieron viral al alcalde de Repelón, Atlántico, lo pusieron en la mira de la Procuraduría regional, la cual abrió una indagación preliminar para determinar si hubo lugar a una agresión a servidor público, teniendo en cuenta que habría tenido un trato cuestionable hacia la rectora de un colegio de su municipio.

El bochornoso incidente que está registrado en un video de celular se presentó 40 minutos después de iniciada una reunión convocada el pasado martes con docentes, padres de familia y estudiantes para buscar soluciones a problemas como el deterioro de la infraestructura educativa y de las redes eléctricas de la institución.

En las imágenes se observa al alcalde gritando a la rectora y señalándola con la mano mientras le pide respeto y le dice que ella puede ser profesora, pero él es el que manda.

"A mi me hace el favor y me respeta porque usted puede ser la rectora del colegio, pero usted no está por encima mío. A mi me hace el favor me respeta", dijo alterado el mandatario, en un tono de voz alto, mientras levantaba su mano hacia la maestra, quien le pedía que por favor se calmara.

En diálogo con Blu Radio, el alcalde reconoció que se salió de control luego de que la rectora Arrieta lo interrumpiera cada vez que hablaba para informar lo que se estaba gestionado para el colegio y lo tildara de mentiroso.

Admite que se salió de control y pide perdón a la profesora por la forma como alzó su voz, para la Procuraduría este tipo de actuaciones resultan cuestionables, pues terminan afectando los procesos de la comunidad.

Finalmente, el alcalde indicó que este miércoles una comisión de ingenieros eléctricos visitó el colegio para revisar las instalaciones y hacer un diagnóstico para buscar los recursos necesarios y poner fin al problema que presenta el colegio con los constantes apagones.