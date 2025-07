Preocupa el desabastecimiento de insumos en Comisaría de Familia de Luruaco, Atlántico

En el municipio de Luruaco, Atlántico, hay alerta en la comunidad por las irregularidades que presenta la Comisaría de Familia municipal, debido a un informado desabastecimiento de insumos de oficina, que en estos momentos solo les está permitiendo recibir las denuncias por casos de violencia intrafamiliar.

“Se informa al público que el día de hoy, 27 de junio de 2025, a partir de las 8:00 a.m., el despacho de la Comisaría de Familia no brindará atención al público en lo que respecta a la atención por solicitudes como alimentos, derechos herenciales, orientación familiar, disolución de sociedad conyugal, entre otros”, dice un letrero a las afueras de la sede.

“El motivo de no atención al público es el siguiente, no tenemos insumo de oficina, por lo que no se puede brindar atención sin papelería. Hasta tanto no se suministre los insumos, estaremos sin atención al público”, añade.

Blu Radio logró hablar en las últimas horas con el comisario Moisés Adrián Avilez, quien declaró que además del papel, hacen falta computadores, sillas y hasta un abogado que funcione como secretario de despacho.

Letrero a las afueras de la Comisaría de Familia de Luruaco. Suministrada

“Este desabastecimiento implica que la Comisaría no puede ejercer muy bien su labor, que lo tenga que hacer con las uñas en medio de un contexto bastante complicado en el municipio. Puesto que, se debe tener en cuenta que Luruaco es una de las poblaciones con más índice de violencia intrafamiliar”, aseguró a Blu Radio.

El funcionario señaló que solo el año anterior se atendieron más de 400 casos de violencia intrafamiliar, emitiendo 95 medidas de protección para mujeres víctimas. Este año, la cifra de reportes asciende a 264 con más de 60 medidas de protección.

Publicidad

“Tengo que poner sobre la mesa lo que nos hace falta para poder ejercer bien la labor. Con fines de comprender la magnitud del tema, el año pasado atendimos más de 400 casos en la Comisaría de Familia y emitimos 95 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. En 2025, ya llevamos atendidos 274 casos con 64 medidas de protección expedidas a mujeres víctimas”, agregó.

Este lunes, desde las 8:30 a.m. , se espera que haya una reunión con el alcalde Ameth Juan Hanna para encontrar una solución a la problemática. “Entiendo que tiene la mejor de las disposiciones para ayudarnos”, finalizó.