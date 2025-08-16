Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Procuraduría formuló cargos a exjuez de la Justicia Penal Militar por presunto acoso laboral

Procuraduría formuló cargos a exjuez de la Justicia Penal Militar por presunto acoso laboral

Al parecer, la disciplinable realizó expresiones verbales injuriosas y ultrajantes contra la moral, intimidad y buen nombre de otra funcionaria.

procuraduria general de la nacion.jpg
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 03:45 p. m.
Editado por: Redacción BLU Radio

Por presuntamente incurrir en conductas de acoso laboral, persecución y maltrato contra otra juez de la misma jurisdicción, la Procuraduría formuló cargos en las últimas horas contra la teniente coronel Heidy Johana Zuleta Gómez, quien es una ex juez de la Primera Brigada de la Justicia Penal Militar de Barranquilla.

La Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa señaló que, al parecer, la disciplinable realizó expresiones verbales injuriosas y ultrajantes contra la moral, intimidad y buen nombre de la otra funcionaria.

Justicia
Justicia
Foto: referencia, Lexica

Además, especificó este mismo ente de control, que las manifestaciones se habrían llevado a cabo frente a sus mismo compañeros de trabajo y hasta algunos civiles, ignorando los lineamientos del Código Disciplinario frente a los llamados de atención.

El Ministerio Público advirtió que con su presunta conducta Zuleta Gómez quebrantó los principios de respeto, dignidad, equidad y liderazgo que deben guiar el actuar de los miembros del Ejército Nacional, por lo que de manera provisional la calificó como falta gravísima cometida a título de dolo.

