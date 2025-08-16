Procuraduría formuló cargos a exjuez de la Justicia Penal Militar por presunto acoso laboral

Por presuntamente incurrir en conductas de acoso laboral, persecución y maltrato contra otra juez de la misma jurisdicción, la Procuraduría formuló cargos en las últimas horas contra la teniente coronel Heidy Johana Zuleta Gómez, quien es una ex juez de la Primera Brigada de la Justicia Penal Militar de Barranquilla.

La Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa señaló que, al parecer, la disciplinable realizó expresiones verbales injuriosas y ultrajantes contra la moral, intimidad y buen nombre de la otra funcionaria.

Justicia Foto: referencia, Lexica

Además, especificó este mismo ente de control, que las manifestaciones se habrían llevado a cabo frente a sus mismo compañeros de trabajo y hasta algunos civiles, ignorando los lineamientos del Código Disciplinario frente a los llamados de atención.

El Ministerio Público advirtió que con su presunta conducta Zuleta Gómez quebrantó los principios de respeto, dignidad, equidad y liderazgo que deben guiar el actuar de los miembros del Ejército Nacional, por lo que de manera provisional la calificó como falta gravísima cometida a título de dolo.