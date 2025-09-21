Procuraduría investiga a exdirectivas de Comfamiliar por presunta corrupción en Cartagena

Lester Concepción Romero Mercado, quien estaba bajo el rol de directora administrativa suplente, y Sergio Andrés Suárez Nieves, como agente especial interventor, es decir, representante legal de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena (Comfamiliar), son los dos exfuncionarios de esta entidad que tendrán que dar cuenta por la compra de un terreno en el municipio de Turbaco, Bolívar, donde, al parecer, nunca se ejecutó el proyecto que se pretendía desarrollar en el sitio.

“Posibles irregularidades en la compra y manejo de un lote en el municipio de Turbaco, Bolívar, llevaron a la Procuraduría General de la Nación a abrir investigación disciplinaria en contra de Lester Concepción Romero Mercado, en calidad de directora administrativa suplente, y Sergio Andrés Suárez Nieves, como agente especial interventor -representante legal de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena – Comfamiliar”, dice el comunicado publicado por la entidad.

Según el Ministerio Público, el caso tiene que ver con la adquisición del predio Montecielo, en donde debía ejecutarse un proyecto que, al parecer, nunca arrancó, generando deterioro y un presunto detrimento patrimonial para la Caja de Compensación Familiar.

Las quejas de mala administración contra los exdirectivos de Comfamiliar, quienes habrían dado un manejo no adecuado a la situación, fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría Regional de Bolívar, que, además de iniciar la investigación disciplinaria, pidió la práctica de pruebas documentales y técnicas, entre ellas la verificación del avalúo del inmueble por $5.600 millones de pesos, con el fin de establecer si la metodología utilizada en el cálculo del valor fue adecuada o generó un eventual detrimento al patrimonio de la corporación.