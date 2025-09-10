Procuraduría investiga irregularidades en construcción de viviendas en Providencia

Con la intención de determinar si hay una falta disciplinaria o, por el contrario, un amparo para excluir responsabilidades, bajo la lupa de la Procuraduría se encuentran dos contratos posiblemente irregulares de dos viviendas enmarcadas en la reconstrucción de la isla de Providencia, tras el devastador panorama registrado desde el huracán Lota en noviembre de 2020.

Informa el Ministerio Público que teniendo en cuenta que estas casa al parecer tienen problemas en su proceso constructivo y que el proyecto fue ejecutado por la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, la indagación disciplinaria se centra actualmente en Xiomara Hernández Murcia en su condición de supervisora y Diana Carolina Herrán Orjuela representando legalmente a la firma Interdi Ltda, en su condición de interventor.

“Por posibles irregularidades relacionadas con el proyecto de reconstrucción de providencia ejecutado por la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Mavic Xiomara Hernández Murcia en su condición de supervisora y Diana Carolina Herrán Orjuela representando legalmente a la firma Interdi Ltda, en su condición de interventor”, escribió en un comunicado la Procuraduría.

“Los hechos están relacionados con dos contratos celebrados para la construcción de dos viviendas las cuales presentarían problemas en el proceso constructivo”, agregó.

Así las cosas, fueron ordenadas pruebas para identificar las acciones que habría adelantado Findeter para instar al contratista a corregir las deficiencias evidenciadas en estas edificaciones y las gestiones realizadas por este para tal fin.