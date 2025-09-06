Prohíben ingreso de barras del Junior a Santa Marta para juego contra Unión Magdalena

Las gradas del estadio Sierra Nevada de Santa Marta se teñirán exclusivamente de los colores del Unión Magdalena cuando este sábado, desde 6:20 de la tarde, se enfrenten ante el Junior de Barranquilla, en un juego donde las autoridades prohibieron en las últimas horas el ingreso de atuendos o camisetas alusivas al cuadro “Tiburón”.

Sumado a eso, el coronel Jaime Hernán Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, confirmó que también está restringido el ingreso a la ciudad de las barras organizadas del Junior, como medida para evitar enfrentamientos violentos.

“De acuerdo a la reunión sostenida con los integrantes de la comisión local de Santa Marta para la seguridad y convivencia en el fútbol, se debatieron estrategias para el antes, durante y después del encuentro futbolístico entre los equipos Unión Magdalena y Junior de Barranquilla, que permita mitigar la posible comisión de actos que puedan causar afectación a la convivencia y seguridad ciudadana”, introdujeron en un comunicado de la institución armada.

“Los integrantes del citado comité tuvieron a bien considerar lo siguiente: restringir el ingreso a la Ciudad de Santa Marta a las Barras organizadas del equipo visitante, no se permite el ingreso al estadio con atuendos y camisetas alusivas al Junior de Barranquilla, así como el derecho de admisión es del organizador quienes hará el control en los filtros de ingreso”, sostuvieron.

Estas decisiones fueron adoptadas de manera unánime fundamentado en los antecedentes de seguridad registrados en encuentros anteriores entre las barras de ambos equipos, donde se han presentado alteraciones al orden público que han puesto en riesgo la integridad de los asistentes y la comunidad.

De hecho, para la seguridad de este juego hay todo un operativo compuesto con 650 uniformados de las diferentes especialidades de la Policía y puestos de control en las vías de acceso a la capital del Magdalena.