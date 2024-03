Reacciones políticas frente a una constituyente en el Caribe: "No es sano para la democracia"

Con dudas y cierto descontento han quedado diferentes sectores políticos en el Caribe, luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera éste viernes desde la ciudad de Cali que para tramitar las reformas sociales que siguen sin pasar el examen, como quien dice, en el Congreso de La República; sería necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Uno de los que levantó su voz de rechazo inminente fue el senador del Partido Liberal y miembro de la Bancada Caribe, Mauricio Gómez Amín, quien señaló que el presidente Gustavo Petro envía un "mal mensaje institucional" y que, a su vez, el Congreso de la República no es una “notaría” para firmar y/o certificar todo lo que se proponga desde el Ejecutivo.

Siendo así, alegó que el mandatario de los colombianos, como todo un demócrata, debería respetar al poder legislativo en cuánto al análisis de las reformas y la separación de poderes.

"No es sano para la democracia, no es sano para nuestras instituciones, es un muy mal mensaje, por lo que llamo a la sensatez y al diálogo pero respetando la separación de poderes en nuestro país. Yo no creo que una Asamblea Constituyente sea la solución en un momento en el que al presidente no le está yendo bien" dijo Gómez.

Al margen de estas declaraciones, el senador del partido Centro Democrático, Carlos Meisel, convocó a todos los partidos políticos para dejar las diferencias a un lado y crear una alianza parlamentaria que permita, según manifestó, defender la Constitución Política de 1991.

"Lo que tiene que hacer éste país es reaccionar de manera demócrata y rodear todas nuestras instituciones. Todos los partidos deberíamos hacer una gran alianza, apartarnos de nuestras diferencias y defender lo que no se debe modificar y/o destruir", indicó.

Un mensaje más neutral compartió el gobernador Eduardo Verano, quien recordemos figuró en la lista del Partido Liberal para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, indicando que aunque entendía que el presidente estaba buscando una figura que le permitiera a sus reformas avanzar, sería importante analizar el detalle de la propuesta.

"Una posición de negociación ante una sociedad que, a través de su congreso, ha tomado una decisión de no avanzar en varias de las reformas. Está como buscando una figura que le permita hacer esos cambios por otro camino. No se si el tiempo le alcance para una convocatoria de una constituyente a un presidente que le queda la mitad de su periodo, algo que conlleva convocatoria, elección de constituyentes y otros procesos que no sé si tenga ese tiempo”.

En este sentido, sugirió que las reformas deben ser concertadas y que, si el presidente Gustavo Petro quisiera convocar una constituyente, de igual manera deberá pasar por el Congreso y justificar qué reformas plantearía en medio del proceso.