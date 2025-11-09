Rechazan nulidad en nombramiento de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador arhuaco

Total rechazo generó en el Cesar la revocación de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador arhuaco, tras la Resolución 1894 del 7 de noviembre de 2025 emitida por el Ministerio del Interior, que argumenta que no se cumplieron los procedimientos internos de elección, entre ellos la participación de toda la comunidad en el proceso y el consenso entre mamos y líderes espirituales.

Ante esta decisión, cerca de 170 mamos arhuacos enviaron un mensaje al presidente Gustavo Petro, en el que expresan su temor de que su cultura sea “exterminada” por funcionarias como Milena Mazabel, defensora delegada para los Grupos Étnicos, y Leonor Zalabata, embajadora de Colombia ante la ONU.

“No aguantamos más la corrupción en el Ministerio del Interior. Nosotros ya elegimos a nuestras autoridades; exigimos que el Ministerio no diga más mentiras y que Milena Mazabel no cuestione las decisiones de los mamos”, manifestaron en su pronunciamiento.

Mamos Arhuacos rechazan decisión del MinInterior y reiteran que Zarwawiko Torres es su Cabildo Gobernador pic.twitter.com/ozvFMtcjSM — Radio Guatapurí (@RadioGuatapuri) November 9, 2025

“Ella quiere imponer la decisión de los líderes exterminando nuestra cultura. Le exigimos que se respeten nuestras decisiones autónomas y se reconozca la legitimidad de nuestro proceso interno de designación como pueblo arhuaco. Presidente, los arhuacos votamos por usted, y algunos de sus funcionarios cercanos lo siguen engañando, diciendo que ellos nos representan. Confiamos en el gobierno del cambio, pero funcionarios corruptos están vulnerando nuestros derechos y atropellando nuestra autonomía como pueblo. Esperamos su respuesta muy pronto”, agregaron.



Por su parte, la Confederación Indígena Tayrona emitió un comunicado en el que “reitera su posición firme y llama al Gobierno Nacional a respetar los procesos internos del pueblo arhuaco, a garantizar la autonomía reconocida por la Corte Constitucional y a abstenerse de intervenir o avalar actos contrarios al orden constitucional”.