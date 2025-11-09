En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Rechazan nulidad en nombramiento de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador arhuaco

Rechazan nulidad en nombramiento de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador arhuaco

La Confederación Indigena Tayrona emitió un comunicado en el que “reiteran su posición firme y llaman al Gobierno Nacional a respetar los procesos internos del pueblo arhuaco”.

Pueblo Arhuaco Cesar.png
Pueblo Arhuaco en conversación con el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, y las autoridades en Cesar.
Gobernación del Cesar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad