Refuerzan seguridad por asesinatos de familiares de jefes de bandas criminales en Barranquilla

El reciente atentado en el que resultó herido Daniel José Martínez Gutiérrez, hermano menor de alias el 'Negro Ober', encendió las alarmas entre las autoridades, quienes advierten que estructuras criminales estarían atentando contra familiares de reconocidos delincuentes como parte de venganzas para atacarse entre ellos.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, detalló que este accionar va en aumento desde el pasado 3 de julio cuando fueron asesinados la madre, un hermano y el cuñado de Otón Alfredo Peralta Estupiñán, alias ‘Otón’, en hechos ocurridos en el municipio de Soledad.

“Desafortunadamente hemos evidenciado un incremento de los homicidios a familiares de miembros de las estructuras criminales y esto se viene dando después de los atentados que se hicieron contra la mamá, el hermano y el cuñado de alias ‘Otón’”, expresó el general.

Así mismo, el oficial indicó con preocupación que han evidenciado que varios familiares de delincuentes que incluso ya están detenidos han sido ultimados producto de esas venganzas.



“Nos preocupa el hecho que posiblemente estén haciendo uso de estas acciones criminales para afectarse entre estructuras, pero dejando como víctima al final los mismos familiares de los mismos delincuentes”, detalló.

El general expresó que mantienen unos dispositivos especiales en puntos específicos de Barranquilla y Soledad ante las alertas recibidas de posibles atentados para cobrar venganza por estas muertes.