Regreso a casa pasado por agua en carreteras de la costa, dice el Ideam

El regreso a casa en estas vacaciones estará pasado por agua. Así lo advierte el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para este lunes festivo en el que miles de vehículos circulan por las vías del Caribe colombiano.

Así las cosas, según el Instituto se mantendrá la alerta naranja para el centro y oriente del mar Caribe colombiano por tiempo lluvioso con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento fuertes.

Resaltan los expertos que “las alertas meteomarinas se mantienen en nivel naranja en la cuenca del Caribe nacional con posibilidades de tormentas eléctricas y rachas de viento”, por lo que se recomienda a pescadores y usuarios de embarcaciones menores tener prudencia y consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar, para evitar situaciones de alto riesgo.

Hay que tener en cuenta que las lluvias más fuertes para hoy se prevén en horas de la tarde y noche, en áreas del sur de Cesar y Magdalena, Bolívar, Sucre, sur de Córdoba y Urabá. En el sur de La Guajira y el Atlántico se pronostican lloviznas.

De esta manera, los consejos de las autoridades a los conductores es a manejar con precaución, ya que lo más probable es que las vías se encuentren mojadas. Agregan que no deben exceder los límites de velocidad y, sobre todo, no dejar para último momento su regreso a casa.