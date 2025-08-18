Plan retorno en Antioquia: hay restricciones en vías y reversibles este lunes festivo

Con todas las vías habilitadas, pero algunas con algunas restricciones, se encuentra Antioquia ante el tránsito de vehículos en la operación retorno de este lunes festivo.

Según informó la Gobernación, las principales novedades es la circulación a un solo carril por pérdida de banca en la vía San Vicente – El Peñol, Camilo C – El Cinco – Fredonia y Camilo C – El Cinco – Venecia y algunas dificultades en la vía Altamira – Betulia.

También el sector de la Sinifaná, en la Troncal del Café, por donde cientos de vehículos entrarán y saldrán del departamento hacia el Suroccidente del país.

"Hay unos reversibles en el túnel de oriente de 5 de la tarde a 9 de la noche. Reversible en el sector del peaje de Amagá de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Tenemos paso de manera alternada en el sector de la Sinifaná desde las 5 y media de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde", manifestó el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón.

Vías de Antioquia / Foto: Captura de video Captura de video

En La Sinifaná, se habilitó el paso este lunes festivo solo para vehículos livianos, es decir, de menos de 3.4 toneladas, dijo el secretario, y después continuará de lunes a sábado de 5:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 6:30 p.m., mientras se adelantan los trabajos que permitan el tránsito normal de todo tipo de vehículos por parte de la concesión Covipacífico. Así las cosas, los vehículos de carga o los de transporte público con más de 25 pasajeros deben tomar rutas alternas.



¿Cuáles son las vías alternas al Suroeste de Antioquia?

Las vías alternas para vehículos livianos desde el Suroccidente hacia Medellín son La Pintada–Puente Iglesias–Fredonia–Medellín, La Pintada–Santa Bárbara–Medellín y La Pintada–Bolombolo–Venecia–Medellín, mientras que desde Medellín hacia el Suroccidente se puede transitar por Medellín–Fredonia–Puente Iglesias–La Pintada, Medellín–Venecia–Bolombolo–La Pintada y Medellín–Santa Bárbara–La Pintada. Para carga pesada, las rutas desde el Suroccidente hacia Medellín son La Pintada–Peñalisa–Santa Fe de Antioquia–Medellín y La Pintada–Santa Bárbara–Primavera–Medellín, y desde Medellín hacia el Suroccidente, Medellín–Santa Fe de Antioquia–Peñalisa–La Pintada.