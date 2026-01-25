Renuncia agente interventor de Air-e: es el cuarto en año y medio

Con la noticia de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aceptó la renuncia de Nelson Vásquez al cargo de agente especial de la empresa Air-e, aumenta la preocupación en los más de 5 millones de usuarios que tiene la compañía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Para Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, con esta renuncia el Gobierno sigue dando tumbos en el manejo de la empresa, que ha empeorado su situación financiera, aumentando la deuda con las generadoras de 500 mil millones de pesos a 2,5 billones, y el paso de cuatro agentes interventores en solo un año y medio desde que el Gobierno Nacional tomó el control de la compañía.

“Esto le sube otro grado de incertidumbre a la situación eléctrica en la Región Caribe, particularmente donde atiende Air-e: Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde hay más de 5 millones de caribeños”.

Alarcón agregó que la renuncia de Nelson Vásquez “se da en un momento en que el Gobierno pretende aumentar las cargas de los usuarios de todo el país a través de una tasa de 8 pesos por kilovatio”, que desde la Liga de Usuarios han “rechazado de manera rotunda”.



Se conoció que la renuncia de Nelson Vásquez, que tomó por sorpresa a muchos empleados de la empresa, fue formalizada mediante una resolución firmada por el superintendente Felipe Durán Carrón.

Por el cargo que dejó vacante Vásquez pasaron en un año Carlos Diago, el actual ministro de Minas, Edwin Palma, y Diana Bustamante. Vásquez se mantendrá en el cargo hasta el próximo 29 de enero.