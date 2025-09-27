En vivo
Reportan el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el Cabo de la Vela, La Guajira

Hasta el momento la Alcaldía de Uribia ni la Gobernación de La Guajira se han pronunciado al respecto.

Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 27 de sept, 2025

En las últimas horas, fue reportado el avistamiento de dos hombres sin vida que flotaban en las aguas de una playa conocida como Arcoíris, ubicada en jurisdicción del municipio de Uribia, en La Guajira.

Las autoridades informaron que estas personas aún no han sido identificadas, mientras que fue asignado un equipo que se trasladó hasta el Cabo de la Vela en la mañana de este sábado 27 de septiembre para obtener todas las pruebas posibles en el marco de la investigación en curso.

En dos fotografías tomadas por la comunidad se puede ver a uno de ellos en el mar y a otro sobre unas rocas. De hecho, ambos tienen poca ropa y en una de las fotos se pueden ver unas cuerdas, por lo que no se descarta que el caso esté relacionado con un presunto homicidio.

Hasta el momento la Alcaldía de Uribia ni la Gobernación de La Guajira se han pronunciado al respecto.

