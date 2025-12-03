Rey vallenato aficionado 2025, Goyo Gutiérrez, fue herido en una atraco en Barranquilla

Con un disparo en el brazo izquierdo resultó herido el acordeonero Goyo Gutiérrez, luego de ser atacado por delincuentes que lo abordaron cuando se bajó de su vehículo para llevar a un restaurante a comer en el norte de Barranquilla.

Su mánager, Wilmer Rivas, contó que los asaltantes, quienes al parecer, ya venían persiguiendo al artista, inicialmente le pidieron la cadena de oro que llevaba puesta y su teléfono.

El acordeonero lanzó su celular y en una reacción desesperada intentó correr para escapar de los delincuentes, pero uno de estos le disparó causándole una herida.

“Primeramente pidieron su cadena y él accedió a dársela, pero en ese momento el el ladrón se fijó de su teléfono y él se lo tiró y al ladrón se le cayó el teléfono y en ese momento él iba a correr del susto y el ladrón pensó que se iba a tirar encima y lo que hizo fue de dispararle. Goyo pudo moverse y la bala impactó en su brazo y no en el pecho, gracias a Dios, porque el cuento hubiese sido otro. En estos momentos le están haciendo radiografías y curaciones porque sí fue una perforación de una gran magnitud”, informó Rivas.



El asalto ocurrió en la calle 70 con la carrera 54. El Rey vallenato aficionado 2025 fue trasladado a la Clínica Reina Catalina.

Varias patrullas de la Policía llegaron al sitio e iniciaron la búsqueda de los responsables, sin embargo, los delincuentes lograron huir.

