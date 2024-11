Salario mínimo 2025: Acopi pidió que aumento "necesariamente debe ser equilibrado"

En medio del Congreso de Empresarios del Gran Caribe que tuvo lugar durante dos días en la ciudad de Barranquilla, la directora ejecutiva de Acopi Atlántico, Rosmery Quintero, hizo un llamado a la responsabilidad referente a cualquier decisión que se tome en torno al aumento del salario mínimo para el próximo año.

Aunque la ejecutiva consideró necesario esperar los estudios y análisis que el Gobierno Petro adelanta para definir de cuánto sería ese incremento y poder emitir algún tipo de contrapropuesta, indicó que, en lo que se pueda proponer, "necesariamente debe ser equilibrado".

Así las cosas, Quintero indicó que, monitoreando la encuesta de desempeño de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas durante el último trimestre de este 2024, hay que ser entonces responsables, teniendo en cuenta que, a lo largo de estos últimos años, el sector empresarial se ha enfrentado a incrementos importantes.

"Nosotros tenemos que esperar datos que aún no hemos analizado en detalle, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo. Esto, teniendo en cuenta la encuesta de desempeño los resultados no han sido los mejores. Y si los resultados de las Mipymes no son los mejores, tenemos que ser muy responsables. Esperemos que el Gobierno haga el análisis que tiene que hacer".

Publicidad

Además, la ejecutiva señaló que "siempre hemos dicho que un incremento significativo no es garantía que mejore las condiciones de los hogares colombianos".

Así, Quintero explicó que aunque la inflación ha venido bajando, también hay que tener en cuenta las proyecciones de reformas como la laboral dado que, cada peso que se aumente en la estructura de costos laborales de las empresas, significa un porcentaje de desempleo e informalidad.