Salvo Basile será despedido este martes en Cartagena: sus exequias serán por la tarde

Cartagena de Indias se alista para despedir a Salvo Basile, el italiano más cartagenero que algún día bromeó en vida con ser enterrado en la isla del Pirata, ubicada en la Isla del Rosario, con una pepa de mango entre las piernas en una ceremonia muy íntima y privada.

Para esto, la familia comunicó que a partir de las 8:00 de la mañana iniciará la velación en la sala número 4 de Jardínes de Cartagena.

De acuerdo con la información entregada, hacia las 4:00 de la tarde será realizada la ceremonia de exequias, mientras que el servicio de inhumación será en el cementerio Jardínes de Cartagena a las 4:30 de la tarde.

Este actor y gestor cultural que falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero, a los 85 años, generó un profundo vínculo con esta ciudad que adoptó como hogar. Incluso tan cartagenero se volvió que en algún momento intentó ser concejal de esta ciudad. Todo como parte de un amor y un agradecimiento que en vida siempre Salvo profesó por el país.



Se sabe que en vida pidió que fuera una ceremonia muy íntima y discreta, tal y como lo pidió en varias ocasiones a través de diferentes entrevistas que entregó.

Como parte de los homenajes póstumos, Cartagena le rendirá un tributo especial en el marco de la versión 65 del Festival de Cine, el cual se desarrollará entre el 14 y 19 de abril.

Precisamente, fue Salvo quien impulsó por muchos años el desarrollo cinematográfico para esta ciudad siendo una de las caras visibles del festival, liderando procesos de desarrollo de pensamiento crítico y transformación social a través del cine.