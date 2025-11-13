Samaria se llevó el título de Miss Petite Mundial, concurso para mujeres de talla baja

Muchos no saben que existe un concurso enfocado en mujeres de baja estatura y precisamente fue una colombiana la que se llevó la corona del certamen Miss Petite Mundial este año.



Sobre la nueva Miss Petite Mundial

Se trata de Mayda Jiménez Olarte, una samaria que compitió contra otros cuatro países y, por su liderazgo, carisma y causas sociales, logró llevarse la corona.

Jiménez está involucrada en todo lo relacionado con la creación de contenido, movimientos con fundaciones y la formulación de estrategias para el cuidado ambiental. Eso fue fundamental para lograr el titulo.

Sobre el concurso

Participante Miss Petite Mundial. Suministrada.

Miss Petite Mundial se distingue por ser un certamen dirigido a mujeres de baja estatura, cuyo propósito es representar no solo la belleza, sino también una voz de liderazgo y carisma.

Además, el concurso mantiene un fuerte enfoque en el cuidado y la conversación del medio ambiente. Durante la semana de actividades, se realizaron diversos eventos que buscaban la conservación ambiental y turística. Las actividades propias del concurso incluyeron la entrevista con el jurado, la prueba de talento, el desfile de traje típico y la noche final.

¿Cómo se preparó la nueva Miss Petite Mundial?

Mayda Jiménez contó a Blu radio detalles de la preparación que tuvo que tener para llegar a obtener la corona de Miss Petite Mundial.

De acuerdo con la nueva reina, su preparación duró al menos año y medio en una escuela para trabajar temas como pasarela, fotografía y muchos movimientos con fundaciones.