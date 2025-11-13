En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Samaria se llevó el título de Miss Petite Mundial, concurso para mujeres de talla baja

Samaria se llevó el título de Miss Petite Mundial, concurso para mujeres de talla baja

Mayda Jiménez Olarte, una samaria que compitió contra otros cuatro países, se llevó la corona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad