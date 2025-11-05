En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Santa Marta refuerza su seguridad para la Cumbre CELAC-UE con más de 1.000 uniformados

Santa Marta refuerza su seguridad para la Cumbre CELAC-UE con más de 1.000 uniformados

La ciudad activó un plan especial para recibir a los delegados de los países participantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad