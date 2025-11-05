Santa Marta refuerza su seguridad para la Cumbre CELAC-UE con más de 1.000 uniformados

Santa Marta está lista para recibir a las delegaciones internacionales que participarán en la Cumbre CELAC-UE 2025, con un operativo de seguridad total que incluye vigilancia aérea, marítima y terrestre.

El plan, coordinado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), reúne a más de 35 entidades nacionales y locales y contempla controles de acceso, patrullajes, refuerzos policiales y monitoreo con cámaras de alta resolución en puntos estratégicos de la ciudad.

El vocero del Distrito, Camilo George, explicó que este despliegue busca garantizar una operación segura y fluida durante el evento.

“Santa Marta está blindada por cielo, mar y tierra. Se trata de un plan integral en el que participan todas las instituciones del Estado para que la ciudad cumpla con los estándares internacionales de seguridad que exige una cumbre de esta magnitud”.



Según las autoridades, más de 1.000 policías de refuerzo, junto con unidades del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, estarán desplegados en las zonas hoteleras, vías de acceso y alrededores del aeropuerto Simón Bolívar, donde llegarán los jefes de Estado y representantes diplomáticos.

El PMU, ubicado en el centro de la ciudad, será el cerebro del operativo, desde donde se realizará seguimiento minuto a minuto de los desplazamientos de las delegaciones, el tráfico, la atención médica y la gestión de emergencias.

Además, la Policía Metropolitana anunció que se instalarán anillos de seguridad en los hoteles sede, el Teatro Santa Marta, el Centro Histórico y los principales corredores turísticos.

Aunque se prevén algunas lluvias aisladas, el IDEAM confirmó que las condiciones climáticas serán favorables para el desarrollo de la Cumbre, que se perfila como uno de los eventos diplomáticos más importantes de los últimos años en la capital del Magdalena.

El operativo de seguridad, junto con la modernización del aeropuerto y la preparación logística, busca proyectar a Santa Marta como una ciudad confiable, segura y con capacidad para albergar eventos internacionales de alto nivel.