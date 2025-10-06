Se conoce impactante video del momento en el que atropellan a jóvenes durante piques en Cartagena

Se conoció un impactante video del accidente en el que murieron varios jóvenes en Cartagena mientras observaban piques ilegales de motocicletas. Entre las victimas también figura el conductor de la moto de alto cilindraje que se desplazaba a alta velocidad.

En las imágenes se puede ver como una joven universitaria, que caminaba por un costado de la vía, fue embestida por la moto y cayó varios metros adelante ante la mirada atónita de quienes disfrutaban del "show" de velocidad que dan los piques ilegales.

Asimismo, se conoció que otro joven fue impactado por la moto, quien alcanzo a ser llevado a un centro asistencial, pero a las pocas horas falleció.

El accidente ocurrió en el sector de Las Ramblas, en la zona norte de Cartagena. Dos de las víctimas fueron identificadas como Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, de apenas 24 años, y Javier Alonso López, de 31 años.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña, explicó que, aunque el caso sigue siendo materia de investigación, estos grupos de motociclistas suelen citarse en diferentes puntos de la ciudad para ejercer esta actividad ilegal.

El lamentable incidente provocó un firme rechazo por parte de la Defensoría Nacional para la Seguridad Vial. La entidad condenó enérgicamente la continuidad de estas prácticas, asegurando que los piques ilegales "ponen en riesgo la vida de inocentes".

El comunicado de la Defensoría Nacional para la Seguridad Vial concluyó con un llamado a la responsabilidad colectiva, recordando que "La seguridad vial es un compromiso de todos".

Vea aquí el video: